La Gomme magique de Google ne nécessite plus de smartphone Pixel mais un abonnement Google One

La Gomme magique de Google ne nécessite plus de smartphone Pixel mais un abonnement Google One

Les utilisateurs de Google One sont sur le point de bénéficier d’une nouvelle et puissante fonction d’édition de photos. Si vous avez regardé le Super Bowl, vous avez peut-être vu une publicité pour le smartphone Pixel 7 de Google. Cette publicité mettait l’accent sur la Gomme magique, un outil exclusif qui permet de supprimer les objets indésirables des images. Eh bien, la Gomme magique n’est plus exclusive à la série Pixel.

À partir d’aujourd’hui, la Gomme magique est disponible pour tous les abonnés de Google One sur Android et iOS. Et ceux qui possèdent un smartphone Pixel — n’importe quel téléphone Pixel — peuvent utiliser la Gomme magique gratuitement. (Auparavant, cette fonctionnalité était exclusive aux smartphones Pixel 6 et Pixel 7).

L’utilisation de la Gomme magique est simple. Il suffit d’installer la dernière version de Google Photos (iOS/Android), de choisir l’une de vos images et de sélectionner « Modifier ». Ensuite, faites défiler jusqu’à « Outils » et sélectionnez « Gomme magique ». Google Photos vous proposera automatiquement une modification, mais vous pouvez entourer manuellement les sujets que vous souhaitez faire disparaître.

Là encore, cette fonctionnalité nécessite un compte Google One sur les smartphones non Pixel. Un compte Google One débloque un espace de stockage supplémentaire sur Google Photos, il vaut donc la peine de l’acheter, surtout si vous aimez sauvegarder vos photos en haute qualité.

En outre, les abonnés à Google One (et les propriétaires de Pixel) peuvent désormais bénéficier de la livraison gratuite pour les impressions de photos. En effet, Google Photos permet d’imprimer des photos individuelles ou des albums. Il suffit d’ouvrir l’un de vos albums et d’appuyer sur le bouton « Commander des photos ». Notez que cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur iOS.

Les avantages de Google One

En 2018, Google One a débuté comme un service d’abonnement qui offrait aux utilisateurs un espace de stockage numérique supplémentaire dans Google Drive. D’autres fonctionnalités ont été ajoutées au fil du temps — notamment un service VPN, une sauvegarde dans le cloud et une réduction sur les articles achetés sur la boutique Google.

Il existe actuellement trois niveaux de prix pour Google One. Le plus bas commence à 1,99 euro par mois, mais n’ajoute pas beaucoup de fonctionnalités en dehors du stockage supplémentaire. Les utilisateurs disposeront de 100 Go au lieu des 15 Go qu’ils reçoivent avec un compte gratuit. Le deuxième niveau, au prix de 2,99 euros par mois, n’apporte pas grand-chose non plus. Il porte simplement l’espace de stockage à 200 Go et offre une remise de 3 % sur la boutique Google.

Les membres voient vraiment la différence avec le service à 9,99 euros par mois, qui ajoute une remise de 10 % sur la boutique, l’accès à Google Workspace Premium, 2 To de stockage et un service VPN, en plus des avantages disponibles dans les autres niveaux. Tous les plans sont également disponibles avec une réduction si les utilisateurs effectuent un paiement annuel au lieu de s’abonner au mois.