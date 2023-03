Vous serez bientôt en mesure d’ignorer les appels de spam sur WhatsApp

Une fois en ligne, elle sera présente dans les paramètres et vous n’aurez qu’à activer le bouton pour qu’elle commence à opérer sa magie, se débarrassant ainsi des perturbations que les spammers causent. Cependant, vous verrez toujours les appels manqués dans la liste des appels et dans les notifications, ce qui vous permettra de garder une trace des appels que vous recevez.

Un récent rapport de WABetaInfo révèle une nouvelle fonctionnalité qui est testée dans le cadre de la version bêta de WhatsApp pour Android. Il s’agit d’une nouvelle option « Silence Unknown Callers » (littéralement, « Faire taire les appelants inconnus ») qui vous évitera de recevoir des appels inutiles et fréquents de personnes inconnues qui peuvent être le plus souvent des spams .

Si WhatsApp a introduit la fonction « Communautés » l’année dernière pour permettre aux utilisateurs d’atteindre facilement un plus grand groupe de personnes, et bien que cette fonctionnalité soit excellente, elle a ouvert la porte aux appels de spam ou aux appels provenant de numéros inconnus. C’est une chose très frustrante à gérer, car vous recevez des appels de personnes que vous connaissez à peine.