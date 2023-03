Les Nothing Ear (2) seront officiellement lancés le 22 mars

Amateurs de technologie, notez le 22 mars dans vos agendas. Nous avons déjà eu un premier aperçu des écouteurs sans fil de Nothing Ear (2) en octobre 2022, suivi d’un autre aperçu et de quelques spécifications en janvier. La société a commencé à faire des allusions au lancement des Ear (2) la semaine dernière et nous avons maintenant une date de lancement officielle.

Nothing a utilisé Twitter pour annoncer un événement de lancement le 22 mars à 16 heures, heure de Paris. La société a également confirmé que nous verrons les écouteurs Ear (2) ce jour-là. Ils rejoindront les écouteurs Nothing Ear (Stick) et le smartphone Nothing Phone (1) lancés l’année dernière. Cette gamme comprendra également bientôt le Nothing Phone (2), dont la préparation a été confirmée en janvier dernier et dont la sortie est prévue pour 2023.

Nous avons déjà vu les rendus et les spécifications des Nothing Ear (2), ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre plus tard ce mois-ci. En commençant par les rendus, nous avons un boîtier de charge transparent analogue et le même design de base des écouteurs que les Nothing Ear (1).

On sait peu de choses sur les nouveaux écouteurs, même si l’on peut supposer qu’ils conserveront la plupart des caractéristiques des Ear (1). Néanmoins, en ce qui concerne les spécifications, SmartPrix a précédemment affirmé que les écouteurs Nothing Ear 2 offriront des caractéristiques familières comme la suppression active du bruit personnalisée et un mode de transparence. Mais l’appareil devrait également être doté d’une connectivité multipoint pour des connexions simultanées à plusieurs appareils.

Le prix est un grand point d’interrogation, et nous espérons que le prix de lancement sera le même que celui des Nothing Ear (1), soit 99 euros. Je suis également curieux de voir si Nothing apportera d’autres gadgets à l’événement de lancement, comme l’enceinte récemment divulguée.