Huawei est accusée d’avoir suivi les visiteurs avec des badges de sécurité au MWC 2023

Le MWC 2023 a certainement été l’une des éditions les plus passionnantes de ces trois dernières années. Depuis 2019, nous n’avons pas vu une édition avec autant de sorties. Malgré cela, elle ne s’est pas terminée sans controverses, et la dernière en date concerne Huawei.

Oui, le géant est une fois de plus en difficulté. Pas vraiment en difficulté, mais il est soupçonné d’avoir un comportement inhabituel pendant le MWC 2023. La marque est au centre des projecteurs ces derniers temps, alors que l’entreprise ne cesse de tout faire pour se remettre de l’interdiction américaine.

Le géant chinois de la technologie, Huawei, a été accusé de suivre les visiteurs qui se sont rendus sur son stand lors du plus important événement technologique, le MWC 2023, qui s’est tenu à Barcelone. Les allégations contre l’entreprise ne sont pas nouvelles. Ces dernières années, Huawei a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale aux États-Unis en raison de ses liens étroits avec le gouvernement chinois communiste.

L’allégation concernant les dispositifs de suivi de Huawei est apparue lorsque certains visiteurs n’ont pas rendu leur badge de sécurité, qui était nécessaire pour accéder au stand de Huawei. Après une enquête plus poussée, il s’est avéré que le conteneur en plastique du badge contenait un dispositif de localisation ressemblant étrangement à un traceur. Le nouveau premier vice-président de Nokia pour l’Europe, Rolf Werner, a démonté son badge et a montré les circuits qui pouvaient être utilisés comme des trackers. La possibilité que Huawei utilise la technologie Beacon à faible puissance pour suivre les visiteurs a également été évoquée.

amazing 🤔😂 well done all the operators who use this “Orange” Company from China called #Huawei #MWC2023 #MWC23 #MWCBarcelona2023 pic.twitter.com/D3hYAGpMzl

—ruuki (@Officialruuki) March 2, 2023