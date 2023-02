MWC 2023 : OnePlus confirme les détails du lancement de son prochain smartphone pliable

OnePlus a utilisé le MWC 2023 pour présenter un nouveau concept de son OnePlus 11, mais ce n’est pas tout pour les annonces de la société lors de l’événement. Après des années de rumeurs, OnePlus a finalement confirmé qu’elle lancera un smartphone pliable plus tard cette année.

OnePlus vient d’annoncer lors de sa table ronde « From Fast & Smooth to Beyond » au MWC 2023 qu’elle lancera son premier smartphone pliable cette année. Alors que OnePlus a lancé le OnePlus 11 plus tôt ce mois-ci, elle a révélé des plans pour son premier smartphone pliable dans la seconde moitié de 2023.

« Notre premier téléphone pliable aura la signature OnePlus expérience rapide et fluide. Ce doit être un smartphone phare qui ne se contente pas de sa forme pliable, en termes de design industriel, de technologie mécanique et d’autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui vise à être au sommet de l’expérience du marché pliable d’aujourd’hui », a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus, lors de l’événement.

Bien que OnePlus ne soit pas un acteur aussi important que Samsung sur le marché américain des smartphones, il existe depuis 2013. Sa dernière version, le OnePlus 11, a reçu des critiques positives. Il est également le premier smartphone OnePlus qui bénéficie d’un support logiciel étendu jusqu’à quatre ans, en plus de cinq ans de mises à jour de sécurité, comme les flagships de Samsung. Combinés à la puissance du matériel et du logiciel, les smartphones OnePlus devraient être à l’épreuve du temps pendant un certain temps.

S’appuyer sur OPPO

OnePlus n’a pas révélé à quoi ressemblera son prochain smartphone pliable. Cependant, nous pouvons spéculer sur certaines idées. Étant donné que OnePlus et OPPO sont détenus par la même société mère, BBK Electronics, nous avons le sentiment qu’un téléphone OnePlus pliable ressemblerait au Find N2 ou Find N2 Flip de OPPO.

Le Find N2 est un smartphone pliable de type tablette, analogue au Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Le Find N2 est un peu plus large et plus court que le Z Fold 4, et lorsqu’il est entièrement ouvert, vous obtenez un écran AMOLED de 7,1 pouces avec des bords assez fins, et les coins sont incurvés de façon ergonomique. Il est relativement épais, mais l’écran de couverture de 5,54 pouces est très facile à utiliser et assez confortable. Il se ferme également complètement à plat, et même s’il y a une bosse de caméra à l’arrière (bien qu’elle ne dépasse pas trop), il est globalement relativement compact pour un smartphone pliable. Si OnePlus opte pour un style de tablette traditionnelle, alors cela pourrait nous donner un gros indice sur ce à quoi nous devons nous attendre.

Le Find N2 Flip, quant à lui, est comme le Galaxy Z Flip 4 — mais l’écran de couverture est vertical et plus grand, ce qui offre un peu plus de convivialité. Puisqu’il s’ouvre en un smartphone complet, il est définitivement plus petit et plus compact que le Find N2. Si le smartphone pliable de OnePlus est fait dans un style flip, on peut deviner qu’il sera analogue au Find N2 Flip.

Nous n’avons pas beaucoup d’autres éléments sur lesquels nous appuyer, mais sur la base de ce que OPPO a déjà sorti, OnePlus pourrait lancer quelque chose comme le Find N2 ou le Find N2 Flip.

Un nouvel écosystème

OnePlus a également partagé son plan de construction d’un écosystème intelligent plus fort dans les 3 à 5 prochaines années pour apporter sa signature rapide et fluide à des catégories plus larges.

La création de cet écosystème permettra à OnePlus de fournir une connexion transparente entre les appareils OnePlus, tels que les smartphones, les tablettes, les wearables, les téléviseurs et autres appareils de l’Internet des objets.