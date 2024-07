Résistance du Galaxy Z Flip 6 : Zack Nelson le met à l’épreuve

Avec le nouveau Galaxy Z Flip 6 de Samsung, le YouTubeur technologique Zack Nelson de JerryRigEverything vient de faire ce qu’il fait le mieux. Il a complètement détruit un smartphone pour tester son niveau de durabilité. Ce sera un spectacle difficile à regarder pour ceux qui ont du mal à voir des pièces onéreuses d’une technologie soigneusement conçue être rayées, grattées, brûlées et pliées jusqu’à la destruction (totale ou presque). Mais c’est aussi assez fascinant.

Au début de la vidéo, Zack explique pourquoi il n’aime pas les smartphones à clapet comme le Galaxy Z Flip 5, qu’il avait utilisé comme appareil principal l’année dernière. Se plaignant de devoir sortir le smartphone de sa poche et de nécessiter deux mains pour l’ouvrir, Nelson a rapidement opté pour le Galaxy S24 Ultra.

En comparant le Galaxy Z Flip 6 au Z Flip 5, Nelson souligne une nette réduction du pli visible sur l’écran interne, un problème courant des smartphones pliables. L’écran principal est protégé par une couche de plastique PET, qui a commencé à montrer des rayures au niveau 2 de l’échelle de dureté de Mohs, avec des rayures plus profondes apparaissant au niveau 3.

Cependant, étant donné que l’écran interne est fermé lorsqu’il est dans votre poche, cette faible résilience peut ne pas poser problème.

Protégé par du Gorilla Glass Victus 2, l’écran externe de 3,4 pouces a montré des rayures au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7. L’aluminium renforcé des panneaux latéraux a été facilement rayé par le couteau utilitaire de Nelson, de même que le bas et le haut du Z Flip 6, où le logo Samsung peut être rayé. Les caméras arrière doubles en verre ont bien résisté.

Test de flamme et de poussière pour le Galaxy Z Flip 6

Le plastique PET de l’écran interne a commencé à fondre après 14 secondes d’exposition à la flamme du briquet de Zack, mais malgré les bulles de chaleur, l’écran a continué de fonctionner parfaitement. Le Galaxy Z Flip 6 a une certification IP48, le protégeant des petites particules de poussière jusqu’à 1 mm de diamètre et peut être immergé dans près de 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Nelson a testé cette protection en versant du sable sur le téléphone, recouvrant la charnière extérieure, ce qui a produit un bruit « grinçant », mais la charnière a continué de fonctionner correctement.

Vient ensuite le célèbre test de pliage du YouTubeur, qui n’a rien de scientifique et qui consiste à tester à mains nues l’intégrité structurelle de l’appareil qu’il est en train de passer à la moulinette. Faire plier un smartphone pliable peut sembler inutile puisqu’il est conçu pour faire exactement cela, mais il n’est pas conçu pour être forcé dans la direction opposée. Il est impressionnant de constater que le Galaxy Z Flip 6 résiste à la flexion de Nelson, et qu’il reste intact.

Attention à la protection de l’écran

En examinant la chambre à vapeur interne conçue pour garder le téléphone au frais lors d’une forte sollicitation du processeur, Nelson a retiré la protection en plastique de l’écran, ce qui a stoppé le fonctionnement de l’affichage. Gardez cela en tête si vous êtes tenté de retirer cette couche de protection. Même avec l’écran interne complètement détruit, l’écran externe fonctionnait parfaitement.

À l’intérieur, Nelson a découvert une série de cases cochées en fonction du marché de destination du téléphone : NA pour l’Amérique du Nord, KOR pour la Corée et JPN pour le Japon. On y voit la carte mère, la chambre à vapeur et la complexe charnière. Les brosses que Samsung utilisait sur les anciens modèles Flip pour enlever la poussière de la charnière ont disparu.

En conclusion, le Galaxy Z Flip 6 semble être assez durable et bien construit pour un appareil pliable. À moins de le maltraiter comme Nelson, vous devriez pouvoir utiliser le téléphone sans souci dans la vie quotidienne.