MWC 2023 : voici les Xiaomi Buds 4 Pro avec une autonomie de 38 heures

Alors que les Sony WF-1000XM5 sont encore loin d’être lancés, la concurrence sur le marché des écouteurs entièrement sans fil haut de gamme s’est considérablement intensifiée. Xiaomi a apporté non seulement des smartphones au MWC 2023, mais aussi quelques petits accessoires. L’un d’entre eux sont les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Pro, qui impressionnent tant par leur design que par les caractéristiques impressionnantes.

Les Xiaomi Buds 4 Pro attirent l’attention au premier coup d’œil avec le design du boîtier de charge, qui est censé ressembler à une capsule spatiale avec ses formes arrondies et la combinaison de matériaux brillants et mats. Deux variantes de couleur seront mises en vente – or et noir.

Les mêmes couleurs sont également utilisées pour les écouteurs eux-mêmes, avec de courtes tiges et des écouteurs interchangeables, qui grâce au matériau LSR utilisé peuvent s’adapter à l’oreille et se charger du blindage primaire du bruit ambiant. Mais, c’est la fonction d’annulation active du bruit qui assure une tranquillité d’esprit totale, car elle est conçue pour filtrer tout bruit indésirable avec une profondeur allant jusqu’à 48 décibels.

En termes de qualité sonore, les nouveaux écouteurs de Xiaomi sont censés être parmi les meilleurs. Grâce à la prise en charge de la technologie LDAC de Sony, ils peuvent lire de l’audio haute résolution avec un débit allant jusqu’à 990 kb/s à une profondeur de bit de 32 bits. Le son surround est également pris en charge, et change en fonction de la rotation de la tête de l’utilisateur.

En outre, le son peut être personnalisé depuis l’application Xiaomi Earbuds, qui permet, par exemple, de régler l’ANC sur 6 niveaux, les modes de passage sur trois niveaux ou de gérer les appareils appariés — les Xiaomi Buds 4 Pro peuvent en garder deux actifs en même temps et passer de l’un à l’autre de manière transparente.

Un prix de 250 euros

Les écouteurs communiquent avec d’autres appareils en Bluetooth 5.3, et la recharge est possible soit via le port USB-C, soit sans fil. Jusqu’à 9 heures d’écoute continue sont possibles sur une seule charge, avec une charge continue dans la boîte, vous pouvez obtenir jusqu’à 38 heures.

Xiaomi a finalement rendu ses écouteurs haut de gamme Buds 4 Pro disponibles pour le public mondial, avec des prix commençant à 249,99 euros.