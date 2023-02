Le OnePlus 11 Concept est doté d’un système de refroidissement liquide analogue au PC

OnePlus n’est pas étranger au fait de pousser l’innovation dans l’industrie des smartphones, et son dernier appareil conceptuel — le OnePlus 11 Concept — vise à le faire une fois de plus.

Annoncé au Mobile World Congress, le OnePlus 11 Concept présente les mêmes caractéristiques internes que le OnePlus 11, qui a été lancé plus tôt cette année, mais comprend une nouvelle technologie de refroidissement actif baptisée Active CryoFlux. Plus important que cela, il est également tout simplement époustouflant à regarder.

Active CryoFlux a pour but de garder le OnePlus 11 Concept au frais pendant qu’il se recharge ou qu’il est utilisé pour des jeux gourmands en GPU. Il accélère les temps de charge de 30 à 45 secondes et permet de maintenir la fréquence d’images et les performances globales d’un jeu sans augmenter de manière significative le poids ou la taille de l’appareil. Pour ce faire, il pompe du liquide de refroidissement dans les canalisations situées à l’arrière du OnePlus 11 Concept, ce qui permet d’abaisser la température du smartphone de plus de 1,7°C pendant le jeu.

Vous pouvez voir le liquide de refroidissement se déplacer à travers l’arrière transparent du smartphone, et le liquide bleu coule même autour du boîtier circulaire de la caméra. Et ce n’est pas tout, l’appareil photo est également entouré d’une « gravure guillochée ». OnePlus la décrit comme une « technique décorative très précise que l’on trouve habituellement dans les montres de luxe », et c’est la première fois que cette technique est utilisée sur un smartphone.

Mais, comme son nom l’indique, le OnePlus 11 Concept est précisément cela — un appareil conceptuel. Évidemment, l’espoir est que OnePlus utilise le système de refroidissement de type PC dans un futur appareil, mais pour l’instant, il n’y a pas de plans définitifs pour apporter cela à un téléphone que vous pouvez réellement acheter. OnePlus a montré des smartphones conceptuels analogues par le passé qui n’ont pas abouti à quelque chose de tangible, alors même si ce serait bien que le Active CryoFlux soit la prochaine grande chose que OnePlus a dans ses cartons.

L’arme ultime pour les gamers

Active CryoFlux est une technologie intéressante qui serait bénéfique, en particulier pour les joueurs qui font beaucoup de leurs jeux sur leurs smartphones. Sur la base de ce qui peut être accompli en utilisant une technologie de refroidissement analogue dans les PC, il semble que les tuyaux de refroidissement internes d’Active CryoFlux soient une prochaine étape logique pour les jeux mobiles. Les tuyaux lumineux sont vraiment élégants, ce qui fait que le OnePlus 11 Concept fait penser à quelque chose qui n’existe pas.

Espérons que OnePlus fasse quelque chose avec les idées utilisées dans le OnePlus 11 Concept, car elles sont si prometteuses et le smartphone n’est pas seulement un accessoire pour le MWC.