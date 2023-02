MWC 2023 : OPPO présente des technologies innovantes

Au MWC2023, OPPO a présenté sa gamme d’appareils phares, dont le Find N2 Flip, ainsi que ses quatre initiatives intelligentes — divertissement intelligent, productivité intelligente, santé intelligente et apprentissage intelligent.

It was a privilege to introduce some game-changing tech at #MWC23 Which are you most excited about?#OPPOMWC23 pic.twitter.com/a5PPaDcvqt — Billy Zhang (@BillyZhangOPPO) February 27, 2023

OPPO Find N2 Flip

Le premier smartphone pliable à clapet de OPPO, le Find N2 Flip, est devenu un appareil très recherché. Il est doté d’un écran de 3,26 pouces, le plus grand de tous les smartphones à clapet, d’une caméra principale de 50 mégapixels, du NPU MariSilicon X et du système d’imagerie Hasselblad, ainsi que d’une Flexion Hinge de nouvelle génération qui permet de régler l’écran à n’importe quel angle entre 45 et 110 degrés.

De plus, la Flexion Hinge assure que le pli reste discret même après une utilisation à long terme. Le smartphone dispose également d’une massive batterie de 4 300 mAh et d’un système de charge rapide SUPERVOOC de 44 W, ce qui en fait le premier smartphone pliable capable de tenir confortablement une journée complète d’utilisation traditionnelle.

Le Find N2 Flip et le Find N2 sont également les smartphones officiels de l’UEFA Champions League. Les ambassadeurs de l’UEFA Champions League et les stars du football, Michael Owen et Luis Garcia, ont été les premiers utilisateurs mondiaux à découvrir le Find N2 Flip le premier jour du MWC.

OPPO met en avant « l’innovation vertueuse »

Sur le stand de OPPO, les visiteurs peuvent découvrir les derniers smartphones phares d’OPPO tels que le Find N2 et les produits IoT tels que Enco X2, Watch Pad et 45 W Liquid Cooler.

Sur la base de ses quatre initiatives intelligentes : divertissement intelligent, productivité intelligente, santé intelligente et apprentissage intelligent, OPPO a apporté un certain nombre de jalons technologiques à l’événement.

Productivité intelligente

OPPO a encore élargi son portefeuille de produits de technologie de communication avec le OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400. Basé sur la plateforme Qualcomm Immersive Home 216, le routeur prend en charge la norme Wi-Fi 6 AX5400 et fournit simultanément un signal Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz.

La combinaison d’antennes à haut gain, de l’algorithme anti-interférence développé par OPPO et de la technologie d’accélération directionnelle du réseau offre une couverture plus large, une meilleure stabilité et des vitesses plus rapides.

Le design cylindrique du routeur avec ses antennes cachées s’intègre parfaitement dans les maisons modernes, et sa structure interne unique favorise la dissipation de la chaleur pour une connectivité permanente.

OPPO Zero-Power Tag

Le OPPO Zero-Power Tag est le premier prototype d’appareil qui utilise la technologie Zero-Power Communication de OPPO pour assurer sa fonctionnalité et sa communication sans batterie. En s’appuyant sur la collecte de signaux RF, la rétrodiffusion et l’informatique à faible puissance, il est capable de répondre aux besoins de l’IoT de l’ère 6 G.

Cet appareil a démontré ses capacités en matière d’identification et de localisation d’articles, et de collecte de données à partir de capteurs de température, le tout alimenté par l’énergie RF.

Autres initiatives intelligentes

OPPO a présenté ses autres initiatives intelligentes, telles que le MariSilicon Y, son premier SoC audio Bluetooth phare développé par ses soins, ses lunettes AR ultra-légères, le OHealth H1, un concept de moniteur de santé familial, et le SUPERVOOC S, sa première puce de gestion d’énergie de bout en bout.

Technologie et durabilité d’OPPO

OPPO fait la démonstration d’une variété d’avancées technologiques avec les partenaires EEG d’IDUN Technologies, le gant de Cynteract pour la rééducation des blessures de la main, la technologie de ray tracing accélérée par le matériel avec Snapdragon 8 Gen 2, les fonctions Android telles que Nearby Share et Fast Pair sur les appareils OPPO, et les essais de Google One et YouTube Premium pendant 6 mois.

Engagement pour la neutralité carbone

Dans le cadre de sa mission « Technologie pour l’humanité, bonté pour le monde », OPPO a pris des initiatives pour assurer la durabilité dans sa stratégie de développement à long terme. D’ici 2022, OPPO aura réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 6000 tonnes par an.

À partir de 2023, OPPO remplacera tous les emballages externes en plastique par des matériaux 100 % biodégradables. OPPO s’est également engagée à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses activités mondiales d’ici 2050.

Un rapport sur l’action climatique

Le jour de l’ouverture du MWC2023, OPPO a publié son premier rapport d’action sur le climat, le OPPO Climate Action Report : Climate Pledges and Low Carbon Development Strategy, co-développé avec le cabinet de conseil mondial Deloitte.

Le rapport propose l’objectif d’OPPO d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses activités mondiales d’ici 2050 et décrit son futur plan de développement à faible émission de carbone. Il vise à permettre à OPPO de devenir une entreprise à faible émission de carbone.