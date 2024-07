Google revoit le Privacy Sandbox et conserve les cookies tiers pour le moment

Google met un frein à une modification qui aurait rendu plus difficile le suivi des utilisateurs sur différents sites Web afin de leur proposer des publicités ciblées. Depuis 2019, Google tente de remplacer les cookies de suivi des navigateurs Web par un nouveau « Privacy Sandbox ». Google retravaille maintenant ce plan à nouveau et a décidé de ne pas abandonner les cookies de navigateur (pour l’instant).

Google a annoncé qu’il retravaillait sa proposition de Privacy Sandbox avec une « approche mise à jour qui élève le choix de l’utilisateur ». Au lieu de supprimer la prise en charge des cookies tiers dans le navigateur Web Chrome, qui sont principalement utilisés pour suivre l’activité des utilisateurs sur les sites Web à des fins de publicité ciblée, les cookies tiers resteront apparemment une option en tant que paramètre de l’utilisateur.

Un nouvel article de blog explique : « Au lieu de supprimer les cookies tiers, nous introduirons une nouvelle expérience dans Chrome qui permettra aux utilisateurs de faire un choix éclairé qui s’appliquera à l’ensemble de leur navigation sur le Web, et ils seront en mesure d’ajuster ce choix à tout moment. Nous discutons de cette nouvelle voie avec les régulateurs et nous nous engagerons avec l’industrie au fur et à mesure que nous la mettrons en place ».

Google construit Privacy Sandbox en tant que nouveau cadre pour la publicité et la communication intersites depuis 2019. Un élément central de la proposition initiale, le Federated Learning of Cohorts (FLoC en abrégé), a été largement rejeté par des groupes tels que l’Electronic Frontier Foundation et d’autres fournisseurs de navigateurs Web pour des raisons de protection de la vie privée. Google a commencé à la retravailler en 2022, remplaçant FLoC par l’API Topics, qui était au moins légèrement plus sûre pour les utilisateurs et toujours plus sûre que les cookies tiers.

Depuis le début, il est prévu de supprimer les cookies de suivi tiers dans Chrome — ce qui affecterait également Edge, Vivaldi et d’autres navigateurs basés sur Chromium — une fois que le Privacy Sandbox serait prêt à remplacer tous les cas d’utilisation des cookies de suivi. Ce processus était censé commencer au premier trimestre 2024 et se terminer à la fin de l’année, mais Google a interrompu le déploiement en réponse aux plaintes de l’industrie de la publicité sur le Web et de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni.

Il semble que Privacy Sandbox n’ait pas vraiment d’avenir

L’article de blog est peu détaillé, mais en lisant entre les lignes, il semble que Privacy Sandbox n’ait pas vraiment d’avenir. Google a déclaré : « Nous continuerons à mettre à disposition les API de Privacy Sandbox et à investir dans celles-ci afin d’améliorer encore la confidentialité et l’utilité ». L’expression « continuer à rendre […] disponibles » semble indiquer qu’il n’y aura probablement pas beaucoup de développements futurs, si ce n’est qu’il faudra s’assurer que tout ce qui a déjà été mis en œuvre restera fonctionnel. Cependant, nous devrons attendre pour voir ce qu’il en est.

Google construit Privacy Sandbox depuis près de 5 ans maintenant, avec des dizaines d’API couvrant le navigateur Web Chrome et les appareils Android. Il est censé être un compromis entre ce que veulent les utilisateurs et ce que veulent les annonceurs et les éditeurs, mais cela signifie simplement que tout le monde est également mécontent. Privacy Sandbox analyse toujours le comportement des utilisateurs pour cibler les publicités, ce qui n’est pas privé, mais c’est toujours moins de données personnelles que les cookies tiers peuvent théoriquement collecter, ce qui rend les publicités ciblées avec Privacy Sandbox moins intéressantes pour les éditeurs. La solution de Google, du moins pour l’instant, consiste à ne rien changer.