DJI Air 3S : Vidéo de fuite et rumeurs de lancement en septembre

La semaine semble être marquée par une série de fuites concernant les drones DJI. Après la fuite majeure du DJI Mavic 4, une nouvelle vidéo du DJI Air 3S fait son apparition, accompagnée de rumeurs sur une possible fenêtre de lancement.

La vidéo, partagée par le fiable @Quadro_News, offre un regard détaillé sur le DJI Air 3S. Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce drone milieu de gamme (un clip plus court avait fait surface en juin), mais c’est potentiellement notre meilleure vue jusqu’à présent.

Le châssis du drone dans la vidéo semble plus grand que celui de l’actuel DJI Air 3, qui était déjà plus imposant que le Air 2S. On y remarque de nouveau une configuration à double caméra. La nouveauté, selon un post de suivi de @Quadro_News, est que le DJI Air 3S pourrait être équipé d’un capteur de 1 pouce.

Ce serait une amélioration notable par rapport au Air 3, dont les deux caméras étaient dotées de capteurs CMOS de 1/1.3 pouce (identiques à ceux du DJI Mini 3 Pro). La caméra principale du Air 3 représentait en fait une régression par rapport au Air 2S, qui possédait un capteur de 1 pouce.

Ainsi, le Air 3S pourrait potentiellement combiner les meilleures caractéristiques des deux derniers drones de la série DJI. Il serait encore plus impressionnant si les deux caméras disposaient de capteurs de 1 pouce, bien que cela reste à confirmer.

Date de lancement possible du DJI Air 3S

Quand pourriez-vous acheter le DJI Air 3S ? Selon le leaker @Quadro_News, le lancement est prévu pour septembre, ce qui signifie que nous devrions voir des rumeurs plus détaillées dans les semaines à venir.

Un capteur de 1 pouce serait une belle amélioration pour le Air 3S, si les rumeurs sont vraies, bien que nous ne sachions pas encore comment cela va influencer son prix. Nous devrions en savoir plus à l’approche de sa sortie prévue en septembre.