Twitter licencie d’autres employés, dont la responsable de Twitter Blue, Esther Crawford

Twitter a licencié au moins 50 autres employés. Selon le rapport d’Engadget, Twitter a licencié des employés samedi soir, dont un cadre supérieur et son équipe. La responsable de Twitter Blue Esther Crawford et l’ensemble de l’équipe produit ont été licenciés ce weekend.

La directrice de la gestion des produits Esther Crawford était en charge de Twitter Blue, le service d’abonnement de la plateforme. Elle était considérée comme l’une des fidèles de l’entreprise pendant le mandat de Musk et était l’un des visages reconnaissables de « Twitter 2.0 ».

Outre Twitter Blue, Mme Crawford a également dirigé une organisation principalement axée sur d’autres services Twitter, qui comprend les équipes de Creators, Spaces, Communities, Crypto et DM. Elle a notamment tweeté en novembre dernier qu’il faudra parfois #SleepWhereYourWork (Dormir là où l’on travaille) pour respecter les délais.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) February 27, 2023