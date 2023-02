MWC 2023 : Nokia a un nouveau logo alors que la transformation de la société se poursuit

Nokia a annoncé le premier changement majeur apporté au logo de son emblématique marque depuis près de 60 ans. La transformation de Nokia se poursuit, et alors que la société se prépare à entamer une nouvelle ère d’évolution du mobile, elle dévoile un nouveau logo qui la prépare à la technologie de prochaine génération.

Annoncé au MWC 2023, le nouveau logo de Nokia est beaucoup plus moderne que le design iconique que la société utilise depuis des décennies. En effet, dans le cadre de sa nouvelle stratégie axée sur la croissance, la société a introduit cinq nouvelles formes et une variété de couleurs pour remplacer ses classiques nuances de bleu. Il représente la transition des smartphones vers ce que le PDG de Nokia décrit comme une « entreprise de technologie commerciale ».

En effet, Nokia tente de se développer sur plusieurs fronts, et si son activité mobile se concentre désormais sur les appareils Android, la société investit également dans des équipements destinés aux partenaires commerciaux. La lutte a été évidente ces derniers temps, puisque Pekka Lundmark, directeur général de Nokia, a pris la tête de Nokia en difficulté en 2020 et a élaboré un plan en trois phases pour relancer l’entreprise. Après la phase de « redémarrage », Nokia est maintenant dans sa phase « d’accélération ».

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Nokia apporte également la fabrication d’appareils en Europe, les opérations devant commencer dès cette année.

« Dans le but de renforcer encore ses promesses en matière de sécurité, HMD Global franchit les premières étapes d’un voyage visant à devenir le premier grand fournisseur mondial de smartphones à introduire la fabrication en Europe. Dans la première étape de ce voyage, la société développe des capacités et des processus pour apporter la production d’appareils Nokia 5G en Europe en 2023. Ces nouveaux développements s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de HMD Global à mener des opérations sécurisées et transparentes en Europe », a annoncé la maison mère de Nokia au MWC.

Un survivant

Nokia est véritablement un survivant. Son unité mobile a traversé des moments difficiles au cours de la dernière décennie, notamment sous la propriété de Microsoft. Le géant des logiciels a repris l’activité mobile de Nokia dans le but précis de devenir un acteur important de ce côté du marché. Cependant, le géant du logiciel a finalement décidé d’abandonner à la fois le système d’exploitation et le matériel mobile, et de nombreux analystes du secteur s’attendaient à ce que Nokia connaisse quelques difficultés.

La société a survécu avec l’aide de HMD Global, et maintenant ses ambitions sont non seulement de devenir un acteur plus important dans l’activité mobile, mais aussi d’augmenter la part de marché sur d’autres fronts, notamment dans la poussée des équipements 5G en Europe.

Un logo qui a évolué

Le logo de Nokia a subi plusieurs changements mineurs au fil des ans, et chaque changement a reflété la croissance et la direction de la société. Le premier logo était un dessin simple comportant le mot « Nokia » en lettres bleues, avec un petit rectangle bleu au-dessus du « i ». Plus tard, un logo plus moderne a été introduit, présentant le mot « Nokia » en lettres bleues audacieuses, avec une ligne incurvée au-dessus du « i ». Ce logo est devenu synonyme de la montée en puissance de Nokia sur le marché de la téléphonie mobile dans les années 1990.

Alors que Nokia cherchait à se réinventer, elle a introduit un nouveau logo présentant le mot « Nokia » en lettres minuscules, avec une nouvelle police de caractères et un symbole distinctif de « O barré ». Un nouveau logo a été introduit lorsque Nokia a vendu son activité de téléphonie mobile à Microsoft.

Il comportait le mot « Nokia » en lettres bleues et avait un design simple et moderne. Aujourd’hui, Nokia se concentre principalement sur la fourniture de services de télécommunications, et son logo est un exemple de la façon dont la société s’est adaptée à un nouveau marché.

L’histoire du logo de Nokia témoigne de son engagement envers l’innovation et les nouvelles technologies. Comme l’industrie des télécommunications continue d’évoluer, Nokia innovera sûrement avec elle. Les différents changements de logo de Nokia témoignent de la croissance et de l’évolution de la société. Depuis ses débuts dans une usine de papier, Nokia est devenue l’un des acteurs les plus prospères et les plus influents du secteur des télécommunications.