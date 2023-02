by

MWC 2023 : la série Honor Magic 5 est officielle avec le Snapdragon 8 Gen 2 et de puissantes caméras

Hier, au MWC 2023, Honor a annoncé ses smartphones phares, la série Magic 5, sous le slogan « Unleash the magic ». Le Honor Magic 5 Pro arbore un design reconnaissable et assez beau, avec une bosse centrale de caméra de forme circulaire. Honor appelle ce design « Star Wheel Triple Camera », et c’est en effet un élément qui attire l’attention.

Le smartphone est incurvé pour une prise en main confortable — avec des bords fins symétriques à double courbure. En outre, le Magic 5 Pro est conforme à la norme IP68 de résistance à l’eau et à la poussière, comme tous les meilleurs smartphones Android. Il est disponible en cinq coloris : Glacier Blue, Meadow Green, Coral Purple, Orange, et une teinte noire classique.

En retournant le smartphone, nous avons un magnifique écran LTPO de 6,81 pouces. Cet écran est doté d’une nouvelle technologie qui permet d’éviter toute fatigue oculaire lors de son utilisation, en particulier la nuit. La technologie de gradation dynamique simule la lumière naturelle afin que vos yeux ne se fatiguent pas lorsque vous lisez un article ou regardez une vidéo.

Le smartphone est doté d’une nouvelle technologie qui assure le confort de visionnement : il change la couleur de l’écran pour réduire l’impact sur le sommeil. Il simule également les changements dynamiques de la lumière naturelle.

La caméra du Honor Magic 5 Pro

Le smartphone est équipé d’une caméra large de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’une caméra à zoom périscopique, elle aussi de 50 mégapixels. La caméra zoom est capable d’obtenir un zoom numérique 100x. D’autre part, il dispose d’un zoom optique 3,5 x. La caméra principale est dotée de l’OIS (Optical Image Stabilization) et d’une ouverture f/1,6 pour des photos lumineuses.

Voici les spécifications du système de caméra de ce téléphone.

Honor indique que le modèle Pro a également pris la première place du classement mondial des appareils photo DXOMARK, en obtenant 152 points.

L’appareil photo dispose d’une taille de capteur accrue pour de meilleurs clichés dans différentes conditions d’éclairage. La caméra zoom est aidée par Ultra Fusion Computational Optics, qui est en fait un algorithme qui améliore la clarté de l’image au zoom 3,5 x-100 x.

Vous pouvez voir que Honor sait comment se vanter quand il s’agit de grandes prouesses de caméra, et ces spécifications sont en effet impressionnantes sur le papier. Nous devrons attendre et tester par moi-même pour savoir avec certitude si le smartphone est effectivement capable de fournir de tels résultats, mais tout cela semble assez prometteur.

Composants du Honor Magic 5 Pro

Le Honor Magic 5 Pro est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, leader sur le marché et de qualité phare. Honor dispose d’une infrastructure d’antennes Wi-Fi et Bluetooth dédiée, qui, selon la société, garantit une augmentation de 200 % des performances Wi-Fi et une réduction de 30 % de la latence.

Le Magic 5 Pro est équipé d’une généreuse batterie de 5 100 mAh. Honor a également présenté la technologie de batterie silicium-carbone, leader dans l’industrie. Selon l’entreprise, cette technologie permet d’avoir 12,8 % de batterie en plus. En ce qui concerne la charge, le Honor 5 Pro prend en charge la fonction Honor SuperCharge de 66W avec fil et de 50W sans fil.

Honor Magic 5

Le Pro est également accompagné d’un Magic 5 « classique ». Il présente un design super fin, et le même écran incurvé avec la technologie de confort pour les yeux, tout comme le Pro. Le Honor Magic 5 possède un capteur photo principal de 54 mégapixels (le téléphone est équipé d’un système à trois capteurs photo), qui prend également en charge l’algorithme de l’appareil photo Falcon, tout comme son grand frère. Sous le capot, il est également équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Spécifications

Écran flottant OLED quadri-courbé de 6,73 pouces d’une résolution full HD+ (2 688 x 1 224 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec ratio 19.76 : 9 ; 1,07 milliard de couleurs, DCI-P3, 438 ppp et une luminosité de pointe de 1600 nits, gradation PWM haute fréquence 2 160 Hz

Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno

8 Go/12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Double SIM

Magic UI 7.1 (basée sur Android 13)

Caméras arrière : capteur photo principal large de 54 mégapixels (f/1,9) + capteur photo ultra-large de 50 mégapixels (f/2/0) + capteur photo téléobjectif de 32 mégapixels (f/2,4, zoom optique 2,5 x, zoom numérique 50 x, OIS) ; prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K ; flash arrière à une seule LED.

Caméras avant : capteur de 12 mégapixels avec une prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K (3 840 × 2 160 pixels)

Dimensions : 161,4 × 75,5 × 7,80 mm ; Poids : 191 g

Deux haut-parleurs stéréo avec effets sonores DTS : X Ultra

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax (2.4 GHz/5 GHz) 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C, NFC

Batterie de 5 100 mAh avec un support SuperCharge 66 W en filaire

Le Magic 5 et le Magic 5 Pro fonctionnent tous deux sous MagicOS 7.1, basé sur Android 13.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, voici le détail :

Honor Magic5 Pro : 1199 € pour 12 Go de RAM + 512 Go de stockage . Il est disponible en Meadow Green, Black, et Glacier Blue. Il est également disponible en deux finitions de cuir : Violet corail et Orange

. Il est disponible en Meadow Green, Black, et Glacier Blue. Il est également disponible en deux finitions de cuir : Violet corail et Orange HonorMagic5 : 899 € pour 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Il est disponible en bleu et en noir

La série Honor Magic5 sera disponible à partir du deuxième trimestre 2023 et disponible sur la boutique en ligne HONOR.

