OPPO détaille le mécanisme de charnière de flexion nouvelle génération du Find N2 Flip

OPPO a dévoilé la semaine dernière le smartphone Find N2 Flip pour les marchés mondiaux. Plus tôt cette semaine, la société a détaillé le design du smartphone. Hier, la société a révélé des détails sur sa charnière de flexion.

La société a déclaré que le smartphone dispose d’une nouvelle charnière de flexion plus petite, de sorte qu’il n’a pas d’inconvénients tels que des charnières peu maniables, de petits écrans de couverture, une batterie de plus faible capacité, un maladroit mécanisme de pliage et un écran principal qui recueille la poussière dans le profond pli.

OPPO a déclaré qu’elle avait investi dans la R&D et expérimenté d’innombrables conceptions de charnières avant que le premier Find N ne soit lancé avec la charnière de flexion originale. La charnière miniaturisée du Find N2 Flip garantit que le smartphone ne fait pas de compromis dans des domaines tels que la batterie.

Un aperçu de la nouvelle génération de la Flexion Hinge d’OPPO

La nouvelle charnière comporte moins de pièces, présente un design plus épuré et une solution plus stable. Elle améliore la fonctionnalité de base avec un nouveau système de came et un assemblage à 1/4 de broche, de sorte qu’elle peut tenir fermement entre 45° et 110° lorsqu’elle est pliée.

La Flexion Hinge est dotée d’un élément flexible en acier inoxydable, gravé avec précision et injecté d’un matériau souple et flexible. OPPO a déclaré qu’elle a utilisé de l’acier aéronautique à haute résistance au niveau de la position clé du roulement pour garantir que la charnière offre une grande fiabilité avec une résistance à la traction et à l’élasticité supérieure respectivement de 15 % et 25 %, par rapport à la conception traditionnelle de la charnière.

Parallèlement, le polymère renforcé de fibres de carbone de qualité aéronautique garantit la résistance tout en étant léger. Cela crée la quantité parfaite de flexibilité et de fermeté, que vous pliez le smartphone ou que vous tapiez sur son écran. Le Find N2 Flip utilise également un nouveau « pliage en goutte d’eau » lorsqu’il est fermé. Cette forme de goutte d’eau a un rayon de courbure plus important et se traduit par un pli plus léger et une déformation moindre de l’écran par rapport à une charnière en U.

Caractéristiques supérieures

La charnière améliorée et miniaturisée du Find N2 Flip permet à OPPO de placer un grand écran de couverture de 3,26 pouces à l’avant du smartphone, qui représente 48,5 % de la moitié supérieure de l’appareil, afin d’afficher davantage de contenu, y compris les paramètres importants et les widgets, les notifications, un écran de prévisualisation plus grand pour la photographie, et même des animaux de compagnie électroniques interactifs.

Une charnière plus petite permet également d’utiliser une batterie de grande capacité et à charge rapide. Alors que la plupart des smartphones à clapet ont une capacité de 3 500 mAh à 3 700 mAh, OPPO a déclaré avoir intégré une grande batterie de 4 300 mAh dans ce modèle compact, grâce à deux cellules de batterie. Il dispose également d’une charge flash SUPERVOOC de 44 W.

La charnière miniaturisée ne sacrifie pas non plus la durabilité. OPPO a déclaré que le smartphone a été testé jusqu’à 4 00 000 plis par le TÜV Rheinland, soit l’équivalent de 10 ans d’utilisation si vous ouvrez et fermez l’appareil 100 fois par jour. Il fonctionne même parfaitement après avoir été plié et déplié 1 00 000 fois à -20 ºC et à 50 ºC.

Mais ce n’est pas seulement le mécanisme de pliage qui donne l’avantage au Find N2 Flip. Lorsqu’il est fermé, la Flexion Hinge de nouvelle génération empêche la poussière et les particules en suspension de s’accumuler le long de la ligne de pliage.

La Flexion Hinge et la plaque à matrice réticulaire unique qui soutient l’écran permettent d’obtenir le pli le moins profond de tous les smartphones pliables, ce qui le rend pratiquement invisible.

La plaque à matrice réticulaire du Find N2 Flip se combine aux couches de l’écran pour obtenir un pli parfait.

Une nouvelle ère pour les téléphones pliables

En résumé, grâce à sa Flexion Hinge de nouvelle génération plus petite, le Find N2 Flip bénéficie du plus grand écran de couverture, de la plus grande capacité de batterie et de la charge la plus rapide de tous les smartphones à clapet. Il crée également des expériences d’écran de couverture riches avec cette taille supplémentaire.

Ainsi, alors que la charnière d’un smartphone à clapet peut être un élément unique, son impact est considérable, grâce à la nouvelle Flexion Hinge, le Find N2 Flip est une percée sans compromis pour la catégorie, ajoute la société.

Le OPPO Find N2 Flip est disponible en deux coloris, Moonlit Purple (Mauve) et Astral Black (Noir).