Qualcomm pourrait révéler plus tôt la puce Snapdragon 8 Gen 3, destinée à la série Galaxy S24 ?

Bien que le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm soit toujours la puce phare qui assurera de bons moments pour la scène Android dans les mois à venir, il n’est jamais trop tôt pour lancer des rumeurs sur un éventuel successeur. Et logiquement, celui-ci n’est autre que le Snapdragon 8 Gen 3.

Selon une fuite sur Weibo citée par ITHome, Qualcomm pourrait annoncer son prochain chipset phare, le Snapdragon 8 Gen 3, en octobre 2023. Cela semble un peu étrange, car tout comme Apple et tous les autres grands fabricants de la scène mobile, Qualcomm a ses propres « traditions » lorsqu’il s’agit d’annoncer des produits, et organise généralement ses événements Snapdragon Summit à Hawaï au début du mois de décembre, bien que les deux précédentes éditions de l’événement aient eu lieu à la mi-novembre.

Pourquoi Qualcomm annoncerait-elle plus tôt le prochain Snapdragon 8 Gen 3 ? Bien sûr, il pourrait y avoir beaucoup de raisons internes, mais on ne peut pas penser que la prochaine série Galaxy S24 sera annoncée plus tôt que d’habitude, donc il ne faut pas avoir un tel lien. D’après ce que nous savons, les prochains flagships de Samsung seront annoncés en janvier ou février en 2024. Il y a environ un an d’ici là, donc beaucoup de choses pourraient changer.

En outre, certains détails essentiels sur la configuration de la puce ont été mentionnés dans la récente fuite Weibo. Il semble que la prochaine puce de Qualcomm porte le nom de code « Lanai », ainsi que « SM8650 », et adopte une configuration composée d’un cœur principal, de cinq cœurs haute performance et de deux cœurs d’efficacité, un changement notable par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, qui comptait un cœur principal, quatre cœurs de performance et trois cœurs d’efficacité. Ce changement pourrait améliorer l’efficacité du prochain chipset et, espérons-le, être à la hauteur des performances du Snapdragon 8 Gen 2.

Tout comme le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy qui a été développé spécifiquement pour le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+, et le Galaxy S23, le Snapdragon 8 Gen 3 aurait une version exclusive Samsung. Cela fait partie d’un accord d’exclusivité que Samsung et Qualcomm semblent avoir conclu, et qui durerait au moins quelques années.

Un accord d’exclusivité entre Samsung et Qualcomm

Les autres fabricants Android ne bénéficieront apparemment pas de la même exclusivité pour l’instant, ce qui laisse Samsung avec la meilleure version possible de la meilleure puce Snapdragon actuelle et de toutes celles à venir.

Le Snapdragon 8 Gen 3 fera son apparition dans la série Samsung Galaxy S24, qui sortira très certainement au début de l’année 2024, mais pourrait également trouver sa place dans le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6.