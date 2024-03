2024 : L’année pivot des smartphones pliables

L’avenir du marché des smartphones semble de plus en plus orienté vers une ère où les meilleurs smartphones Android seront probablement des modèles pliables.

Cependant, il existe des divergences d’opinions sur la proximité de cet avenir. Pour qu’il se concrétise, il faudrait une plus grande variété et plus d’options parmi les appareils pliables, et il serait essentiel qu’ils soient disponibles à l’échelle mondiale, et pas seulement en Chine. Selon de nouvelles fuites, cet avenir pourrait se rapprocher rapidement, car de nombreux nouveaux modèles pliables devraient être lancés globalement cette année.

D’après le populaire Yogesh Brar, 2024 sera une année riche en événements pour les amateurs de smartphones pliables, avec de nombreux modèles prêts pour un lancement mondial.

2024 Foldables lineup: – Galaxy Z Fold6 & Z Flip6 (Global)

– OPPO Find N5 (Global)

– Samsung W25 & W25 Flip (China)

– OnePlus Open 2 (Global)

– Xiaomi Mix Fold 4 (Global)

– Xiaomi Mix Flip (China)

– Vivo X Fold3 (Global)

– Vivo X Flip 2 (China) OPPO Find N5 Flip – Cancelled… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 6, 2024

Le lancement le plus important et le plus médiatisé pour les appareils pliables en 2024 devrait être celui du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Comme pour les précédents modèles pliables de Samsung, nous nous attendons à un lancement mondial de ces appareils. Des rumeurs antérieures suggèrent également qu’une version moins chère du plus grand modèle Fold est en préparation, bien que cette fuite n’y fasse pas référence spécifiquement.

Nous pourrions également voir le successeur du OnePlus Open se lancer à l’échelle mondiale sous le nom de OnePlus Open 2. Le Open original avait un jumeau identique, le OPPO Find N3, qui a été lancé dans certains marchés mondiaux. Une situation analogue pourrait se produire avec le OPPO Find N5. Il est peu probable qu’un « Find N4 » soit lancé, car les entreprises chinoises ont tendance à éviter le chiffre 4 en raison de croyances culturelles.

La Chine va intensifier ses lancements

Contre toute attente, il semblerait que le OPPO Find N5 Flip soit annulé. Cela corrobore les rumeurs précédentes selon lesquelles OPPO et vivo pourraient ne pas proposer de petits modèles de smartphones pliables à clapet cette année. Néanmoins, la fuite de Yogesh suggère que nous pourrions tout de même voir un vivo X Flip 2 être lancé en Chine.

De plus, vivo envisagerait de commercialiser son vivo X Fold 3 sur le marché mondial. Ce modèle pliable est attendu comme l’un des plus fins et des plus légers du marché, doté d’un système de caméra compétitif qui pourrait rivaliser avec les smartphones traditionnels.

Xiaomi réserve également une surprise, avec la fuite indiquant que l’entreprise pourrait lancer le Xiaomi Mix Fold 4 à l’échelle mondiale. La société pourrait aussi introduire un Xiaomi Mix Flip, un modèle de smartphone pliable à clapet, en Chine.

Le Google Pixel Fold 2 est notablement absent de cette liste, bien que cela semble être dû à une omission accidentelle ou à un manque d’informations plutôt qu’à une annulation confirmée.

En somme, 2024 s’annonce comme une année passionnante pour les smartphones pliables, et je suis impatient de voir ce que cela va donner. La concurrence est bénéfique pour l’industrie car elle stimule l’innovation chez tous les acteurs.