OPPO détaille le design du smartphone Find N2 Flip

by

by

OPPO a dévoilé la semaine dernière le smartphone Find N2 Flip pour les marchés mondiaux. Aujourd’hui, la société a révélé des détails sur son design. La société a déclaré qu’il s’agissait du résultat de cinq années de recherche et de développement. Son ergonomie parfaitement proportionnée met l’accent sur un design fluide et une sophistication tranquille, a ajouté l’entreprise.

Le Find N2 Flip est doté d’un cadre en aluminium poli et d’un dos en verre mat qui s’incurve doucement sur les bords, offrant ainsi un look magnifique et une prise en main confortable.

Il est doté d’un mécanisme de charnière nouvellement conçu avec un motif de forme d’onde micro-gravé qui lui confère une touche visuelle. Le design fluide se poursuit avec les subtils anneaux de la caméra et l’écran sans bords qui s’harmonise avec le cadre mat micro-gravé du Find N2 Flip.

L’écran de couverture vertical de 3,26 pouces représente 48,5 % de la moitié supérieure du smartphone avec une disposition verticale 17:9, ce qui en fait une extension naturelle du rapport d’aspect de l’écran principal. L’écran de couverture, dans l’esprit du design OPPO, est le premier point d’interaction et vous donne un aperçu de votre vie numérique en un coup d’œil, a déclaré la société.

Le smartphone est doté du plus grand écran de couverture jamais installé sur un smartphone à clapet, ce qui permet aux utilisateurs de vivre de nouvelles expériences, qu’il s’agisse de prévisualiser des photos et des vidéos ou d’accéder rapidement à des outils tels que des minuteurs et des paramètres système importants.

Un smartphone très alléchant

Il dispose également de Smart Widgets pour le Wi-Fi, les données mobiles, le mode vol, le Bluetooth, les alertes de notification, ne pas déranger, les modes d’économie d’énergie et la torche, qui peuvent tous être activés ou désactivés d’un glissement vers le bas et d’un tapotement.

Le Find N2 Flip étant doté d’un grand écran de couverture, toutes ces fonctions apparaissent sur une seule page, sans qu’il soit nécessaire de faire défiler une liste interminable d’icônes. En outre, le mécanisme de bascule rend l’appareil compact et l’aide à s’adapter là où les autres téléphones ne le font pas.

En outre, vous pouvez entièrement personnaliser l’écran de couverture avec un affichage permanent, un pack d’autocollants ou même des animaux de compagnie interactifs.

Le OPPO Find N2 Flip sera disponible en deux coloris, Mauve et Noir.