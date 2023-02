Microsoft Edge dispose d’une nouvelle fonctionnalité de courrier électronique

Microsoft Edge fait l’objet d’un remaniement en ce moment, avec les fonctionnalités de Bing Chat et une refonte en cours. En attendant que ces fonctionnalités soient déployées, il y a au moins une nouvelle fonctionnalité dont on peut se réjouir.

Bientôt, si vous avez un abonnement à Microsoft 365, vous serez en mesure d’ouvrir plus facilement les liens dans les e-mails dans Edge. Si vous cliquez sur un e-mail et que vous ouvrez un lien à l’intérieur de celui-ci, une fenêtre de navigateur s’ouvrira avec ce site Web à côté de l’e-mail original que vous regardez sous la forme d’une barre latérale.

Il s’agit d’un petit changement, mais qui s’avérera utile si vous devez revenir à votre message pour cliquer sur autre chose, ou si vous avez besoin de lire un contexte supplémentaire.

À l’heure actuelle, la solution la plus proche consiste à ouvrir Edge et Outlook/votre application de messagerie côte à côte, mais à moins que vous ne disposiez d’un écran très large/à haute résolution, vous risquez de vous sentir un peu à l’étroit. La nouvelle fonction de messagerie électronique n’est que la dernière fonctionnalité à être intégrée dans la barre latérale, en plus des raccourcis rapides vers Bing, les jeux de base et d’autres services Microsoft.

Il n’y a pas de calendrier précis pour le déploiement de cette fonctionnalité, car Microsoft indique qu’elle est « à venir ». Elle pourrait apparaître au cours des prochaines semaines.