L’application Paramètres de Windows 11 pourrait subir une refonte importante si l’on en croit les changements repérés lors des tests. Une série de modifications du panneau Paramètres a été publiée sur Twitter par une source fiable pour tout ce qui concerne Microsoft, Albacore, qui a découvert les divers ajouts dans la dernière version preview de Windows 11 (version 25300).

Pour commencer, la possibilité de créer un disque dur virtuel (VHD) a été vue dans les Paramètres, sous Stockage > Disques et Volumes, bien que cette fonctionnalité soit cachée. En d’autres termes, elle n’est pas encore en phase de test, mais se cache en arrière-plan, prête à être mise en ligne en version bêta à un moment donné (à moins qu’elle ne soit supprimée, et il en va de même pour toutes les fonctionnalités mises en évidence ici qui sont également cachées).

Virtual Disk creation is coming to Settings .. soon? Build 25300 already supports it but it’s completely hidden out of box. pic.twitter.com/0DcS9nvZjM

— Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023