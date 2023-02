Motorola vous offre une plus grande tranquillité d’esprit avec l’annonce de Moto Secure App

Si vous êtes un fan de Motorola ou si vous possédez simplement un téléphone Moto, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. La gestion de vos paramètres de confidentialité sur un téléphone Moto vient de devenir plus facile. Motorola vient d’annoncer une nouvelle application de sécurité appelée Moto Secure App, qui a été conçue pour être la « destination privilégiée pour toutes les fonctions vitales de sécurité et de confidentialité » sur votre smartphone Moto.

Alimentée par Thinkshield de Motorola, qui est une plateforme de sécurité conçue pour protéger votre smartphone contre les logiciels malveillants, le phishing et d’autres menaces, la Moto Secure App offre un accès rapide et facile à toutes les applications et à tous les paramètres de sécurité Android et Motorola installés sur votre téléphone.

Mais la nouvelle Moto Secure App n’est pas seulement un hub où vous pouvez facilement ajuster les paramètres de sécurité de votre téléphone. Elle est également dotée de quelques nouvelles fonctions de sécurité conçues pour vous offrir une couche supplémentaire de protection et, comme l’a déclaré Motorola, une « tranquillité d’esprit ».

Moto Secure App est dotée d’une fonction appelée « Dossier sécurisé ». Elle vous permet de cacher des informations et des applications sensibles dans un dossier sécurisé protégé par un code PIN. En outre, vous pouvez utiliser la fonction intégrée Disguised Mode, qui vous permet de modifier les noms et les icônes des apps ou des fichiers situés dans le dossier sécurisé grâce à quatre options d’icône et de nom. Ainsi, vous pouvez cacher des informations sensibles comme des applications financières, des portefeuilles numériques ou des comptes de messagerie derrière des icônes et des labels que vous seul comprenez.

Comme vous le savez, les réseaux Wi-Fi publics peuvent être aussi dangereux que pratiques. C’est pourquoi la nouvelle appli de sécurité de Motorola introduit également une fonctionnalité appelée « Protection du réseau ». Celle-ci vous avertira automatiquement lorsqu’elle détectera un hotspot ou un problème de sécurité lié au Wi-Fi. La fonction peut empêcher des apps spécifiques d’utiliser des réseaux ouverts et prévenir l’usurpation d’identité — une méthode par laquelle un mauvais acteur se fait passer pour une source connue ou de confiance — en bloquant les connexions 2G.

Un tableau de bord de confidentialité

La fonction de sécurité de l’écran de verrouillage est une autre fonctionnalité introduite par l’application Moto Secure App. Avec cette option, le réseau et les fonctions de sécurité de votre téléphone restent verrouillés tant que votre téléphone est verrouillé. Cela signifie que personne ne peut désactiver le réseau mobile de votre téléphone, ce qui vous empêche de retrouver votre téléphone Moto perdu ou volé.

L’un des grands problèmes des codes PIN est que de petits malins peuvent mémoriser le modèle des chiffres sur lesquels vous appuyez pour déverrouiller votre téléphone. C’est pourquoi Moto Secure App est également dotée d’une fonction appelée « PIN Pad Scramble », qui brouille la disposition numérique de l’écran de saisie de votre téléphone. Grâce à cette fonction, personne ne devrait être en mesure de deviner votre code PIN en vous espionnant.

Dans Moto Secure App, vous trouverez également un tableau de bord de confidentialité, qui vous donne une vue claire et complète des applications qui ont accédé à votre calendrier, vos contacts, vos fichiers, votre caméra, votre microphone et votre emplacement au cours des dernières 24 heures. Le tableau de bord de confidentialité vous permet également de gérer les autorisations des applications, de mettre à jour les paramètres de sécurité et de modifier les contrôles de confidentialité directement depuis Moto Secure App. Ainsi, si une application ne connaît pas ses limites, vous pouvez facilement lui montrer qui est vraiment responsable.

Moto Secure App est désormais disponible sur le ThinkPhone de Lenovo et sur les deux nouveaux membres de la famille Moto G, le Moto G73 et le Moto G53, que le géant technologique vient également d’annoncer. Motorola a également déclaré que l’application sera plus tard disponible sur les appareils Motorola fonctionnant sous Android 13 ou plus.