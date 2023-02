Apple empêchera bientôt les utilisateurs d’installer gratuitement les versions d’iOS destinées aux développeurs

À l’heure actuelle, si vous voulez faire partie de la communauté des développeurs, vous devez payer un compte pour avoir accès à l’Apple Developer Program. Le prix est de 99 euros par an, et il vous offre une série d’avantages, notamment la possibilité d’installer les versions bêta des nouvelles versions d’iOS.

Le plus souvent, Apple envoie également des versions bêta publiques de ces mêmes builds, généralement quelques jours ou une semaine plus tard, mais certains utilisateurs se précipitent pour installer les builds destinées aux développeurs afin de sauter les temps d’attente.