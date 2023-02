Snapdragon 8 Gen 3 : la prochaine puce phare de Qualcomm pourrait arriver en octobre

En raison de la baisse de la demande autour des smartphones, Qualcomm pourrait lancer son dernier SoC haut de gamme plus tôt que d’habitude cette année.

Peu après l’événement de lancement de la série Galaxy S23 au début du mois, nous avons appris que la puce Snapdragon 8 Gen 2 personnalisée du S23 — appelée Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy — pourrait en fait être le modèle Plus. Bien sûr, cela a soulevé la question inévitable de savoir si Qualcomm va sauter le lancement d’une version Plus officielle de sa dernière puce. Une nouvelle rumeur suggère que Qualcomm pourrait effectivement passer à la prochaine génération et qu’elle pourrait arriver plus tôt que prévu.

Selon une fuite connue sur Weibo repérée par le site chinois ITHome, le prochain SoC phare de Qualcomm pourrait sortir plus tôt que d’habitude. La rumeur suggère que le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait être lancé dès la fin du mois d’octobre.

En général, Qualcomm organise un événement à Hawaï en décembre pour annoncer le lancement de son prochain chipset. Si cette rumeur est vraie, cela avancerait le lancement de quelques mois. Cependant, en 2022, la société a fait son annonce environ un mois plus tôt, le 15 novembre. Il est donc clair que Qualcomm n’a pas peur d’ajuster son calendrier comme bon lui semble.

La rumeur veut également que la puce Gen 3 ait une nouvelle configuration. Sous le nom de code « Lanai » et avec le numéro de modèle interne SM8650, le SoC pourrait avoir une configuration 1 +5 +2 cœurs. À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 de Samsung pour le Galaxy utilise une configuration 1 +4 +3. La nouvelle configuration pourrait augmenter l’efficacité énergétique de 20 %.

Le saut de performance arrivera uniquement avec le Snapdragon 8 Gen 4

Reste à savoir dans quelle mesure l’ajout d’un autre cœur haut de gamme apportera finalement des améliorations de performance. On dit que Qualcomm prévoit dans un premier temps de passer à la dernière variante de fabrication en 4 nm chez TSMC, ce qui permettrait d’améliorer l’efficacité énergétique d’environ 20 pour cent.

Un saut de performance significatif n’est attendu qu’avec le Snapdragon 8 Gen 4, qui apparaîtra probablement en 2024 avec de nouveaux cœurs de processeur customisés sur la base des architectures adaptées développées par la startup Nuvia.