Snapdragon X Plus : Repéré sur Geekbench avec 10 cœurs de processeur

Qualcomm s’apprête à annoncer la série Snapdragon X le 24 avril, mais avant cela, le Snapdragon X Plus a été repéré sur Geekbench. Si vous l’ignorez, la série Snapdragon X comporte deux variantes : le Snapdragon X Elite, plus haut de gamme, et le Snapdragon X Plus, légèrement plus discret.

Les listings Geekbench ML (ici et ici) montrent que la variante X1P64100 du SoC Snapdragon X Plus est dotée de 10 cœurs de CPU fonctionnant à une fréquence de base de 3,42 GHz. Il y a deux clusters de CPU, l’un avec 6 cœurs et l’autre avec 4 cœurs. Il fonctionne sous Windows 11 Pro Insider Preview (64 bits) et embarque 16 Go de RAM.

Cette fuite va dans le sens d’un précédent rapport qui indiquait que le Snapdragon X Plus pourrait être doté de 10 cœurs de processeur et pourrait également offrir une connectivité 5G. Certains rapports suggèrent également que d’autres modèles du Snapdragon X Plus pourraient être dotés de 8 cœurs de processeur.

Adreno GPU Oryon CPU

Le Snapdragon X Plus a obtenu deux scores Geekbench ML : avec le processeur Oryon utilisant le framework ONNX ML, il obtient un score de 2 410 points, et avec le GPU Adreno utilisant le Snapdragon ONNX DirectML, il obtient un score de 1 903 points.

Cela montre que le processeur Oryon est plus puissant pour effectuer des tâches d’intelligence artificielle que le GPU Adreno.

Une inclusion du Snapdragon X Plus et X Elite dans la gamme Surface

Selon un rapport de Windows Latest, il semble que les scores soient dérivés du prochain appareil Surface Pro 10. Le listing Geekbench indique « OEMMN OEMMN » comme nom d’appareil, ce qui correspond au nom de code interne de Microsoft pour la Surface Pro 10. Cela pourrait signifier que Microsoft va lancer les appareils Surface en deux variantes (X Elite et X Plus).

Microsoft a déjà fixé la date de son prochain grand événement, qui aura lieu le 20 mai. Récemment, la première image de l’ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 (2024) a également fait l’objet d’une fuite ; il serait équipé d’un chipset Snapdragon X Elite. Par ailleurs, un nouveau rapport suggère que la très attendue fonction AI Explorer pourrait être exclusive aux processeurs de la série Snapdragon X.