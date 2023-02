Qu’est-ce que le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy qui équipe la série Galaxy S23 ?

La série Galaxy S23 de Samsung vient d’être révélée, et les trois modèles sont alimentés par le même chipset : le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Mais de quoi s’agit-il, et en quoi est-il différent du Snapdragon 8 Gen 2 des autres smartphones et tablettes ?

En effet, après quelques rumeurs, Qualcomm et Samsung ont confirmé que la nouvelle plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy équipe la série Galaxy S23. Il s’agit de la plateforme la plus puissante et la plus efficace jamais intégrée à un smartphone Samsung Galaxy et du Snapdragon le plus rapide disponible aujourd’hui, a déclaré l’entreprise.

Samsung et Qualcomm ont également déclaré que la puce sera utilisée pour le Galaxy S23 « globalement », ce qui signifie que l’ère de l’utilisation des puces Exynos ou Snapdragon pour différentes régions du monde est terminée — pour cette année, du moins.

Une micro architecture de CPU nouvellement conçue augmente les capacités de traitement de la série Galaxy S23 d’environ 30 % par rapport à la série Galaxy S22, a déclaré Samsung. Il peut atteindre des vitesses de pointe de 3,36 GHz sur le cœur « Prime », contre 3,2 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 2 standard.

L’architecture NPU très efficace du Galaxy a été optimisée de 49 % pour équilibrer les performances et la puissance tout en utilisant un algorithme d’IA pour aider les utilisateurs à prendre des photos et des vidéos épiques, a déclaré Samsung. L’une des améliorations les plus significatives de la série Galaxy S23 est le GPU optimisé, qui promet des performances environ 41 % plus rapides par rapport à la série Galaxy 22.

Tout le monde va l’avoir

Il y a également le ray tracing en temps réel. La chambre à vapeur du Galaxy S23 Ultra est désormais plus grande par rapport à son prédécesseur, et elle est désormais présente sur tous les modèles de la série Galaxy S23.

Le Galaxy S23 de Samsung est le premier smartphone au monde à utiliser le Snapdragon Cognitive ISP pour améliorer les images de la caméra frontale. Propulsé par Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, la série Galaxy S23 est également dotée d’une fonction de capture vidéo en très basse lumière, d’une réduction du bruit multi-image et d’une capture photo de 200 mégapixels (Galaxy S23 Ultra).

La puce est dotée du système Snapdragon X70 5G Modem-RF avec le processeur Qualcomm 5G AI, des systèmes Qualcomm FastConnect 6900 et 7800, et les appareils sont également équipés d’un capteur sonique 3 D Qualcomm Gen 2 intégré à l’écran.

Le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy semble définitivement impressionnant. Et la meilleure nouvelle est que cette année, vous pourrez obtenir un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra équipé d’un Snapdragon où que vous soyez dans le monde.