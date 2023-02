Windows 11 : préparatifs de la mise à jour de fonctionnalités Moment 3

Microsoft se prépare à publier une nouvelle mise à jour Moment pour Windows 11, avec de récentes preuves découvertes par des internautes prouvant qu’un autre pack d’améliorations est proche d’être publié. En effet, Microsoft semble avoir fait un pas en avant dans le développement de la future mise à jour Moment 3 de Windows 11.

Selon les rumeurs, l’équipe Windows serait en train de préparer la mise à jour finale de Windows 11 Moment 3 pour les Windows Insiders dans le canal bêta. Nous nous rapprochons ainsi de la libération finale pour tous les utilisateurs.

C’est ce qu’annonce Neowin en se référant à des informations publiées par l’utilisateur de Twitter PhantomOfEarth. Microsoft se prépare apparemment à apporter la mise à jour Moment 3 au canal bêta, et bien qu’il n’y ait aucune annonce officielle à ce sujet, il semble que la build 22624 donnera aux utilisateurs un aperçu de ce que la nouvelle version apportera.

As spotted by others, 22624.1390 is now being tested internally. Moment 3 for Beta soon!

This is KB5023011 and the enablement package is KB5023595, though I’m not sure which feature/ID is tied to Moment 3. Likely MTestUx14, 41655236

— PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 20, 2023