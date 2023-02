Qualcomm prépare un modem Snapdragon X75 5G abordable avec intégration mmWave

Qualcomm vient d’annoncer le Snapdragon X75, le modem 5G de 6e génération de l’entreprise qui promet de faire entrer les smartphones et autres appareils connectés dans la prochaine phase de la technologie 5G.

Le Snapdragon X75 est le successeur du X70 de l’année dernière, qui est le modem présent dans le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe les smartphones 5G les plus puissants de cette année. Cependant, il s’agit plus que d’une simple évolution de ce système de modem antérieur, puisque Qualcomm a intégré la prise en charge de la technologie 5G Advanced de nouvelle génération, ainsi qu’une toute nouvelle architecture et de puissantes fonctions d’IA qui permettront aux appareils mobiles d’accéder à une meilleure couverture et d’atteindre des vitesses encore plus rapides.

Bien que la technologie 5G existante ait déjà pris beaucoup d’avance au cours des dernières années, elle est loin d’être une plateforme statique. En fait, la 5G a évolué, et nous en sommes déjà à la 3e phase de la 5G, qui est en fait la 17e version majeure des normes de communication cellulaire du projet de partenariat de 3e génération (3GPP) qui a débuté il y a plus de 30 ans avec le GSM de base.

Les quatre premières versions de la 5G ont eu lieu de 2017 à 2021 et ont construit la structure fondamentale de la technologie 5G. Ces normes ont fait évoluer la 5G vers la plateforme mature et stable que nous avons aujourd’hui. Maintenant que ce travail de base a été effectué, il est temps pour la 5G de passer de la fondation à la transformation avec l’introduction de la 5G Advanced, également connue sous le nom de 3GPP Release 18. Il s’agit de la quatrième phase de la 5G, et c’est une phase importante. C’est exactement là qu’intervient le Snapdragon X75 de Qualcomm.

La nouvelle puce modem offrira les améliorations habituelles liées à l’arrivée d’un nouveau silicium plus rapide, mais elle ne se limite pas aux performances brutes. Qualcomm tire parti d’un large éventail de nouvelles capacités qui constituent la nouvelle norme 5G Advanced pour obtenir des vitesses multi-gigabit encore plus rapides grâce à une agrégation de porteuses améliorée et à une meilleure connectivité mmWave qui minimisera les sauts de fréquence pour fournir des connexions plus stables et plus fiables tout en minimisant les interférences. Cela signifie des vitesses plus rapides car les appareils peuvent rester sur les mêmes canaux de manière plus constante. Le X75 sera également capable de transmettre deux signaux simultanés au lieu d’un seul, ce qui permettra d’obtenir des vitesses de liaison montante encore plus rapides.

Le Snapdragon X75 est également le premier modem doté d’un accélérateur tensor matériel dédié. Le processeur AI 5G Gen 2 de Qualcomm promet des performances AI 2,5 fois supérieures à celles de la puce de première génération utilisée dans le X70 de l’année dernière, ce qui signifie une sélection encore plus intelligente des fréquences optimales pour la meilleure connexion possible.

Combiné à la nouvelle suite logicielle de Qualcomm, cela devrait également fournir des performances plus durables aux utilisateurs qui se déplacent dans des environnements plus complexes où le maintien de la connectivité 5G a toujours été un défi, comme dans les ascenseurs, les rames de métro, les aéroports et les parkings. La prise en charge de la 5G et de la 4G Dual Data sur deux cartes SIM simultanément est également prévue, ainsi que des améliorations de l’efficacité énergétique permettant d’augmenter l’autonomie de la batterie et de prolonger les temps de fonctionnement.

Naturellement, le Snapdragon Satellite est également pris en charge. Bien qu’il soit techniquement également pris en charge par le X70 utilisé dans le Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a déjà mentionné qu’il ne fallait pas s’attendre à le voir avant le second semestre de cette année, ce qui correspond également au moment où le Snapdragon X75 est censé commencer à apparaître dans les smartphones de nouvelle génération.

Vers un monde entièrement connecté ?

Le Snapdragon X75 va bien au-delà d’une simple puce pour smartphone. C’est la prochaine grande poussée pour amener la connectivité 5G dans le grand public. C’est la base de la plateforme d’accès sans fil fixe Gen 3 de Qualcomm, qui utilise les technologies mmWave, Sub-6GHz, Wi-Fi 7 tri-bande et Ethernet 10 Gb pour fournir des vitesses haut débit multi-gigabits à tous vos appareils de la maison connectée par la 5G, avec une latence comparable aux connexions fibre traditionnelles.

Il devrait également alimenter une nouvelle génération de réseaux 5G privés pour les campus universitaires, les centres de vacances, les centres commerciaux, les installations industrielles, les voitures connectées, et bien plus encore. Travaillant en tandem avec le Snapdragon X35 annoncé au début du mois, les toutes nouvelles puces de Qualcomm font un pas de plus vers un monde entièrement connecté.

Un grand pas sur la voie de la 6G

Tout comme la LTE Advanced de la dernière génération, la 5G Advanced est également la première grande étape sur la route de la technologie 6G. La Federal Communications Commission (FCC) et les opérateurs de réseaux font déjà des plans pour ce prochain grand saut, et si la 5G Advanced n’est pas du tout la même chose que la 6G, elle ouvre la voie en donnant aux opérateurs une longueur d’avance pour adopter les technologies plus avancées qui constitueront la norme 6G.

En fait, le 3GPP, le groupe qui gère toutes les normes cellulaires issues du GSM, devrait rédiger les exigences de la 6G dans le cadre de la prochaine mise à jour majeure des normes, la version 19 du 3GPP, qui devrait arriver l’année prochaine en même temps que la prochaine phase de la 5G Advanced. Une étude sur la 6G commencera avec la version 20 vers 2025/2026, après quoi la norme fondamentale de la 6G devrait être rédigée et prête à être déployée vers 2028.

Ces normes s’appuieront sur la technologie 5G Advanced que nous voyons aujourd’hui dans le X75 de Qualcomm, et il ne fait aucun doute que Qualcomm va rester en tête de la marche vers des technologies de communication sans fil encore plus immersives.