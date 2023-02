Windows 11 veut vous faire comprendre que votre PC n’est pas assez performants pour le faire fonctionner

Faire en sorte que les gens se sentent mal à propos des PC qu’ils utilisent est une tentative étrange pour être populaire, mais il semble que Microsoft pourrait être en train de le faire.

Selon Windows Latest, la mise à jour de Windows 11 de janvier 2023, qui continue à être déployée dans le monde entier, a commencé à afficher un nouveau filigrane sur le bureau qui indique « La configuration requise n’est pas respectée ».

Lorsque Windows 11 a été lancé, il était accompagné d’un ensemble complexe d’exigences, dont la nécessité d’un TPM 2.0 (Trusted Platform Module), une fonctionnalité plutôt obscure qui a fait que de nombreux PC et ordinateurs portables, qui auraient autrement pu exécuter Windows 11 sans problème (comme ils l’ont fait avec Windows 10), ont été jugés inadaptés au système d’exploitation.

Cela a conduit à une situation où des personnes possédant des PC neufs et puissants se sont vues dire qu’elles ne pouvaient pas exécuter Windows 11, ainsi que des personnes possédant du matériel plus ancien qui, jusqu’à ce moment-là, n’avaient pas ressenti le besoin d’effectuer une mise à niveau.

Il n’a pas fallu longtemps pour que des solutions de contournement apparaissent et permettent aux personnes disposant d’un matériel ne répondant pas aux exigences minimales recommandées d’installer Windows 11 — et pendant un certain temps, il semblait qu’elles pouvaient se contenter d’exécuter le système d’exploitation sans TPM 2.0.

Il est temps d’insister

Cependant, il semble que Microsoft ne se contente pas de laisser cette situation perdurer, puisqu’elle teste l’installation d’un filigrane visible sur les ordinateurs de bureau des PC qui ne répondent pas aux exigences. Bien que Microsoft ne bloque pas (encore) les mises à jour de ces machines, certaines personnes pourraient trouver le filigrane suffisamment gênant pour mettre leur PC à niveau.

Agacer les gens pour qu’ils dépensent de l’argent pour mettre à jour leur matériel est certainement un moyen risqué de rallier les gens à votre cause, et de son côté, Microsoft prétendra probablement que ces filigranes servent d’avertissement que le PC utilisé n’est pas sécurisé. Cet argument pourrait être plus convaincant si Microsoft expliquait plus clairement quels sont les avantages de TPM 2.0. Le fait que les personnes qui ont utilisé Windows 10 (et même Windows 11) sur des appareils sans TPM 2.0 sans aucun problème sapera également les affirmations de Microsoft.

Au lieu de cela, il est probable que cela ne fera qu’ennuyer les gens, et la plupart ignoreront tout filigrane, ou trouveront une solution de contournement pour le supprimer.