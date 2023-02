Qualcomm dévoile le modem Snapdragon X35 pour les wearables et les appareils IoT 5G

Qualcomm est sur le point d’offrir des capacités 5G à une toute nouvelle catégorie d’appareils mobiles ! À l’heure actuelle, la plupart des smartwatches compatibles avec le cellulaire se connectent aux réseaux 4G. Mais, l’annonce de la puce Snapdragon X35 5G Modem-RF par Qualcomm pourrait bientôt apporter des vitesses 5G à votre poignet.

La puce vise les produits positionnés entre les appareils mobiles haut débit (comme votre smartphone) et les appareils de l’Internet des Objets (IoT) à faible bande passante. Qualcomm note que, comme ces composants ne sont pas aussi complexes, ils peuvent être plus petits, moins chers et offrir une plus grande autonomie que les smartphones et autres « traditionnels » appareils compatibles avec la 5G.

Vous vous demandez peut-être pourquoi un appareil comme une smartwatch a besoin de la 5G. Après tout, même si vous portez une Apple Watch Ultra ou une Galaxy Watch 5 Pro, ce n’est pas comme si vous alliez regarder des vidéos en streaming ou télécharger des fichiers volumineux. Cependant, il est important de comprendre que la 5G ne se limite pas à la vitesse brute. Bien sûr, les dernières puces 5G peuvent pousser les taux sans fil dans la gamme des gigabits, mais peu de gens ont besoin de ce genre de performance sur un smartphone. Il peut être intéressant de voir des chiffres élevés sur les tests de vitesse, mais ce n’est pas ce qui compte le plus dans la 5 G. Au contraire, la bande passante plus large offerte par la 5G permet à un plus grand nombre d’appareils de se connecter — et de rester connectés — même dans les endroits les plus encombrés. C’est déjà un énorme avantage pour quiconque a déjà assisté à un concert ou à un match de football ou a essayé de rester connecté dans un aéroport très fréquenté. Toutefois, cela va devenir de plus en plus crucial, car de plus en plus d’appareils commencent à se connecter directement aux réseaux sans fil publics plutôt qu’aux réseaux Wi-Fi locaux.

Qualcomm encourage l’utilisation du Snapdragon X35 5G Modem-RF dans des dispositifs tels que les smartwatches et autres wearables haut de gamme, les ordinateurs portables, les caméras connectées, les casques de réalité mixte (AR/VR) et les lunettes AR. Le Snapdragon X35 5 G Modem permettra aux petits appareils 5G de fonctionner plus longtemps et depuis plus d’endroits dans le monde. La puce offre des vitesses de téléchargement plus rapides avec une faible latence pour offrir une connectivité 5G rapide et en temps réel.

Ou, comme l’indique Qualcomm, le « Snapdragon X35 étend l’écosystème 5G en alimentant de nouveaux cas d’utilisation de la 5 G, tels que les périphériques IoT industriels d’entrée de gamme, les équipements grand public d’accès sans fil fixe de niveau de masse, les PC connectés de niveau de masse, ainsi que les périphériques IoT de première génération et les wearables haut de gamme, tels que les lunettes XR à connexion directe au cloud et les smartwatches ».

La puce fonctionnera également avec la 4G LTE et les réseaux 5G existants. En d’autres termes, le modem X35 5G permet de transmettre la voix sur la 4G et la 5G. Elle permet également le positionnement précis des utilisateurs et supporte des vitesses de données jusqu’à 220 Mb/s.

Un grand pas vers l’avenir de la connectivité 5G

Les clients commenceront à bénéficier la nouvelle puce modem au cours du premier semestre de cette année ; les appareils commerciaux arborant la puce devraient être disponibles pour la première fois au cours du premier semestre de 2024.

Les appareils utilisant le modem 5G Snapdragon X35 bénéficieront d’une « efficacité impressionnante de la batterie, d’une couverture 5G améliorée et d’une incroyable précision de localisation ».