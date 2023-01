CES 2023 : Snapdragon Satellite pour Android est la réponse de Qualcomm au SOS d’urgence d’Apple

by

Qualcomm est la dernière entreprise en date à se lancer dans la connectivité par satellite. Qualcomm s’est rendu au CES 2023 pour annoncer Snapdragon Satellite, une solution de messagerie par satellite pour les smartphones Android haut de gamme.

Contrairement à SOS d’urgence d’Apple, qui permet uniquement aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence, les smartphones Android qui prennent en charge Snapdragon Satellite seront en mesure de réaliser une communication par messagerie bidirectionnelle. Cela signifie que vous pourrez à la fois envoyer et recevoir des messages en utilisant la connectivité satellite. Pour ce faire, Qualcomm s’est associée à Iridium pour tirer parti de ses 66 satellites en orbite basse répartis dans le monde entier. L’objectif est de créer une communication bidirectionnelle par satellite, non seulement pour les situations d’urgence, mais aussi pour les loisirs dans des endroits éloignés, ruraux et en mer.

Comment les smartphones Android pourront-ils tirer parti de Snapdragon Satellite ? La solution repose sur la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et son modem X70 intégré. Les smartphones doivent disposer des deux, et pas seulement du modem, pour permettre la communication par satellite.

Toutefois, cela ne signifie pas que tous les smartphones Snapdragon 8 Gen 2 prendront en charge Snapdragon Satellite. Selon Qualcomm, les smartphones doivent être construits pour supporter spécifiquement le service. Il ne sera pas disponible en tant que mise à jour logicielle over-the-air pour les anciens smartphones Snapdragon 8 Gen 2.

La solution utilise le spectre de la bande L de Iridium, résistant aux intempéries, pour les liaisons montantes et descendantes. Vous aurez besoin d’une vue dégagée du ciel pour établir une connexion satellite, ce qui signifie que la technologie ne fonctionnera pas à l’intérieur ou dans des zones fortement obstruées. Une fois le smartphone connecté au satellite, l’envoi et la réception de messages devraient prendre quelques secondes, selon Qualcomm.

Qualcomm pourrait éventuellement proposer une prise en charge de la voix et de la vidéo, mais cela nécessiterait une alimentation satellite supplémentaire.

Un lancement dans les smartphones seconde moitié 2023

Les smartphones équipés du Snapdragon Satellite seront lancés dans la seconde moitié de 2023. Cependant, la connectivité par satellite ne sera proposée qu’aux appareils capables en Amérique du Nord et en Europe. Le prix du service variera en fonction du fabricant de l’appareil. Qualcomm prévoit également d’étendre à terme la prise en charge à d’autres appareils, notamment les ordinateurs portables, les tablettes, les véhicules et les appareils IoT.

« Au fur et à mesure que l’écosystème Snapdragon Satellite se développe, les constructeurs et les développeurs d’applications peuvent se différencier et offrir des services de marque uniques en tirant parti de la connectivité par satellite », a déclaré Qualcomm dans un communiqué de presse.