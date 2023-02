Sony travaillerait sur des écouteurs sans fil pour la PS5

Peu de détails ont été partagés sur ce que l’on peut attendre du Project Nomad en matière de charge rapide. En fin de compte, le prix et les caractéristiques de ce nouveau produit détermineront le succès de la tentative de Sony de percer dans le monde des meilleurs écouteurs de jeu sur PS5. Il y a certainement le pedigree et les antécédents prouvés pour que le Project Nomad fonctionne si jamais il est annoncé officiellement.

you might also like