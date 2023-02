Le nouveau capteur intelligent de qualité de l’air de IKEA détecte les dangers domestiques

Les PM2,5 sont de minuscules particules en suspension dans l’air d’un diamètre inférieur à 2,5 microns. Ces particules sont principalement produites par la combustion de combustibles fossiles et de bois. Selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA), l’exposition aux particules fines peut augmenter le risque de crise cardiaque, d’arythmie, de décès prématuré chez les personnes atteintes de maladies cardiaques, d’exacerbation de l’asthme, de dysfonctionnement pulmonaire et d’autres problèmes respiratoires.

IKEA le qualifie de « capteur de qualité de l’air abordable et performant » et commencera à le vendre en avril . Selon la société, l’écran du VINDSTYRKA affichera une poignée de variables relatives à la qualité de l’air, telles que l’humidité, la température ambiante et tout polluant gazeux présent dans l’air , quantifiable par le terme technique « composés organiques volatils totaux » (COVt). Au cas où vous vous poseriez la question, IKEA n’est pas étranger à l’équipement de qualité de l’air — par exemple, le STARKVIND, est une table qui cache un purificateur d’air en dessous.