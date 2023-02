Google lance la première version bêta de Android de son Privacy Sandbox

L’année dernière, à la même époque, Google a révélé qu’elle travaillait sur une initiative pluriannuelle visant à améliorer la confidentialité et à remodeler le suivi des publicités sur les smartphones Android, afin d’aligner la plateforme mobile sur la fonction App Tracking Transparency d’Apple pour iOS.

Après la publication d’une version preview pour les développeurs en avril dernier, Google indique que la première version bêta de Privacy Sandbox sur Android commence à être déployée sur un nombre limité d’appareils Android 13, ce qui permet aux utilisateurs et aux développeurs de tester la nouvelle technologie dans le monde réel. L’accès à la version bêta sera étendu « au fil du temps » et les appareils sélectionnés pour participer recevront une notification Android informant les utilisateurs de leur éligibilité.

Le Privacy Sandbox est une initiative de Google qui vise à créer des technologies permettant de protéger la vie privée des personnes sur le Web tout en donnant aux entreprises et aux développeurs les outils nécessaires pour créer des entreprises numériques prospères. En réduisant le suivi intersites et interapplications, Privacy Sandbox contribue à garantir que le contenu et les services en ligne restent accessibles à tous. Vous pouvez voir qu’Android a estimé vos intérêts pour des sujets tels que les films ou les activités de plein air, et vous pouvez bloquer ceux qui ne correspondent pas à vos préférences.

Le Privacy Sandbox sur Android est un ensemble d’outils qui visent à créer une nouvelle norme sur la façon dont les annonceurs et les sites Web accèdent aux informations sur les consommateurs sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Les appareils Android se voient actuellement attribuer un « Android Advertising ID » unique et réinitialisable par l’utilisateur, qui est utilisé pour suivre le comportement des utilisateurs et établir un profil publicitaire personnel pouvant être utilisé par les développeurs d’applications. Le Privacy Sandbox vise à remplacer cet identifiant publicitaire par des API préservant la vie privée, qui, selon Google, limiteront le partage des données de l’utilisateur avec des tiers et supprimeront les identifiants inter-applications, tout en permettant la diffusion d’annonces personnalisées.

« La version bêta de Privacy Sandbox fournit de nouvelles API conçues dans le respect de la vie privée et qui n’utilisent pas d’identifiants permettant de suivre votre activité entre les applications et les sites Web », a déclaré Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox chez Google. « Les apps qui choisissent de participer à la bêta peuvent utiliser ces API pour vous montrer des annonces pertinentes et mesurer leur efficacité ».

Collaboration avec l’industrie

Le Privacy Sandbox sur Android partage certaines similitudes avec le projet Privacy Sandbox de Google pour le Web, qui vise à commencer à éliminer progressivement les cookies tiers dans Chrome d’ici 2024. Google précise que les deux projets partagent une « vision commune de l’amélioration de la vie privée des utilisateurs tout en prenant en charge des capacités commerciales clés », mais utilisent des technologies distinctes et seront développés indépendamment.

Les utilisateurs sélectionnés pour participer à la version bêta peuvent gérer les intérêts personnels que les publicités peuvent cibler en se rendant dans la section « Privacy Sandbox » des paramètres. Par exemple, si vous voyez des publicités pour du matériel de camping et des sacs de couchage, Android a supposé, d’après les applications que vous avez téléchargées et votre activité, que vous étiez intéressé par la rubrique « Plein air », que vous pourrez voir dans cette vue. Les utilisateurs peuvent bloquer les sujets pour lesquels ils ne veulent pas être ciblés et se retirer ou revenir dans la phase bêta à tout moment.