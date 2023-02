Windows 11 contrôlera bientôt l’éclairage RVB de vos accessoires de jeu pour PC

Microsoft pourrait ajouter une nouvelle fonctionnalité à Windows 11, et si vous êtes un fan de rendre votre PC tout brillant et fantaisiste avec des accessoires RVB, vous allez aimer celle-ci.

Une capture d’écran qui a fait l’objet d’une fuite montre que Windows 11 pourrait bientôt vous permettre de contrôler tout votre éclairage RVB en un seul endroit au lieu de devoir utiliser différentes applications pour divers composants.

Ceux qui apprécient un peu de bling-bling dans leur PC (ou leurs périphériques) savent que le contrôle de l’éclairage peut être un peu compliqué. Les différents composants nécessitent souvent des applications différentes. Ainsi, si vous disposez d’un clavier et d’une souris RVB, ainsi que d’un éclairage RVB dans votre PC, vous aurez peut-être besoin de plusieurs applications pour contrôler le tout. Il est encore plus difficile de synchroniser le tout pour atteindre le niveau ultime d’esthétique.

La difficulté de gérer l’éclairage RVB rend cette fuite beaucoup plus excitante. L’utilisateur de Twitter Albacore a trouvé la preuve que Microsoft travaille à l’ajout d’un guichet unique pour contrôler l’éclairage RVB sur votre PC et vos accessoires. Cette fonctionnalité a été repérée dans la dernière version de test publique de Windows 11.

New settings for device lighting make an appearance in build 25,295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? 🎮 The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all 🥳https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo

—Albacore (@thebookisclosed) February 10, 2023