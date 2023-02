Le OPPO Find N3 pourrait se vanter d’un écran plus grand

En décembre de l’année dernière, OPPO a publié son dernier smartphone pliable phare – le Find N2 – un appareil étonnant qui, à bien des égards, pourrait rivaliser avec son concurrent le plus populaire, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Pour être franc, ces deux appareils peuvent être considérés comme les meilleurs smartphones pliables du marché, mais il semble que le prochain OPPO Find N3 soit prêt à se mettre au niveau dans l’un des domaines les plus importants pour ce facteur de forme.

Si vous n’avez pas encore deviné de quoi je parle, c’est de l’écran. Oui, une nouvelle fuite, provenant de Digital Chat Station, affirme que le OPPO Find N3 pourrait être livré avec un écran beaucoup plus grand avec une résolution de 2260 x 2440 pixels, comme le rapporte MySmartPrice. À titre de comparaison, le Find N2 a un écran avec une résolution de 1 920 x 1 792 pixels.

Cependant, ce qui est plus intéressant, c’est que cette résolution est même supérieure à celle de l’écran du Galaxy Z Fold 4, qui est de 2 176 x 1 812 pixels. On peut également supposer, d’après le rapport d’aspect et le nombre de pixels, que le Find N3 pourrait avoir un écran plus grand que celui de son adversaire.

L’écran du Find N3 est également déclaré être de type OLED LTPO, avec un taux de rafraîchissement maximal de l’écran de 120 Hz. Il n’y a pas encore d’information sur la taille exacte de l’écran, mais étant donné que le Find N2 est livré avec un écran de 7,1 pouces, nous pouvons au moins nous attendre à plus que cela.

Malheureusement, le OPPO Find N2 n’est disponible qu’en Chine, contrairement au OPPO Find N2 Flip dont les prix ont récemment été révélés pour le marché européen. Qui sait, nous pourrions voir le plus grand appareil pliable de OPPO atteindre la scène internationale si son petit frère finit par être un succès.