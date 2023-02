La Galaxy Watch 5 ajoutera bientôt un suivi des règles basé sur la température

La fonction sera disponible sur 32 marchés, dont la France, au deuxième trimestre de 2023. La société a également indiqué que la fonction a reçu l’approbation du ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique, qu’elle est conforme aux exigences européennes en matière de marquage CE et qu’elle est enregistrée auprès de la FDA.

Les consommateurs peuvent désormais suivre facilement leur cycle menstruel directement à partir de leur poignet, en combinant la technologie de fertilité innovante de Natural Cycles avec le capteur de température supérieur de Samsung pour fournir une compréhension plus holistique de leur santé et de leur bien-être

En tant que société ancrée dans la science et la technologie, nous sommes ravis de nous associer à Samsung pour offrir une expérience haut de gamme qui fait avancer la santé des femmes. L’application Natural Cycles a aidé des millions de femmes à travers le monde à prendre le contrôle de leur fertilité et ce partenariat permettra à Samsung de tirer parti de notre technologie de fertilité pour offrir, pour la première fois, un suivi du cycle basé sur la température par une smartwatch.