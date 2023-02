Sonos laisse entendre que Amazon, Google et Apple ne font « rien d’intéressant »

Sonos est connue depuis toujours pour ses solutions audio, et propose depuis un certain temps également des enceintes connectées. En ce qui concerne la qualité du son, Sonos joue dans la cour des grands et l’on est loin de s’inquiéter que Google et autres soient de véritables concurrents.

Ceux qui ont acheté une enceinte connectée ou un système complet de maison ces dernières années n’ont sans doute pas pu passer à côté de Sonos ou ont certainement envisagé d’acheter un tel haut-parleur. Sonos se porte donc bien et l’entreprise californienne de Santa Barbara est optimiste quant à son avenir.

Et le CEO, Patrick Spence, a profité de l’annonce de ses propres chiffres d’affaires pour se moquer de ses concurrents comme Amazon, Google et Apple, comme le souligne The Verge. Spence a en effet estimé que son entreprise n’avait pas eu de concurrents sérieux pendant les dernières ventes de Noël. En effet, Amazon devrait ces jours-ci revoir sa stratégie concernant Echo et Alexa, Google se concentre sur ses produits Pixel et Apple a présenté son deuxième HomePod il y a quelques semaines seulement.

Pendant les fêtes de fin d’année, Sonos a surtout eu affaire à des fabricants traditionnels et à des concurrents, selon Spence. Ceux-ci ont travaillé avec des rabais, contre lesquels Sonos a également pu se battre avec succès, « parce que nous n’y croyons pas et que nous nous sommes toujours battus contre cela ».

En ce qui concerne Amazon, Google et autres, c’est-à-dire les grandes entreprises technologiques, elles n’ont pas joué de véritable rôle dans la situation concurrentielle, selon Spence : « Nous ne les avons tout simplement pas perçues activement et nous n’avons pas vu qu’elles faisaient quelque chose d’intéressant ».

Le HomePod d’Apple n’est apparu qu’à la mi-janvier, mais il ne préoccupe pas non plus le chef de Sonos. « Nous ne voulons jamais être trop confiants, mais même en voyant ce qu’Apple a récemment lancé, je ne pourrais pas être plus excité et confiant quant à notre feuille de route de produits et notre capacité à conquérir de plus en plus de ce marché audio mondial de 96 milliards de dollars ».