Le nouveau drone abordable DJI Mini 2 SE vient de s’afficher sur la toile

Si vous êtes sur le marché pour un drone de voyage qui est un peu plus abordable que le DJI Mini 3 Pro, vous pourriez bientôt avoir un nouveau choix avec un nouveau modèle de 250 g appelé DJI Mini 2 SE qui vient de fuiter.

Des photos du nouveau drone, qui succédera probablement à l’actuel Mini SE d’entrée de gamme de DJI, viennent d’être partagées sur Twitter par @DealsDrone et @JasperEllens. Les images montrent un drone presque identique au Mini SE, sauf un ajout crucial — la compatibilité avec le nouveau contrôleur DJI RC-N1.

Hiding in plain sight. Again the rumors were true and the #mini2se will become DJI’s new entrance level drone.@DronefriendlyB @DroneXL1 @DroneDJ @IshveenaSingh @TheDroneGeekPA @techdronemedia @DronewatchNL pic.twitter.com/gDehaSNnlU

— Jasper Ellens | DJI Flight Club (@JasperEllens) February 6, 2023