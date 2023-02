Date de sortie de Windows 12, quand sera-t-il disponible ?

Zac Bowden, sur Windows Central, rapporte que ses sources chez Microsoft ont déclaré que cette image « est représentative des objectifs de conception que Microsoft espère atteindre avec la prochaine version de Windows ». Il rapporte également que Microsoft travaille sur une refonte plus importante d’autres éléments de Windows, notamment un nouvel écran de verrouillage et un centre de notification . Comme d’habitude, Microsoft tente de créer une interface qui équilibre les besoins d’une interface tactile avec les traditionnelles interfaces clavier-souris.

Si Microsoft s’en tient à ces plans et que les sources sont exactes, nous pouvons nous attendre à un Windows 13 à l’automne 2027 et à un Windows 14 à l’automne 2030.

Gardez à l’esprit que Microsoft n’a pas encore annoncé Windows 12 ou une date de sortie pour celui-ci. La date de 2024 reflète la réflexion interne de Microsoft, et il est facile de voir comment elle pourrait être repoussée ou entièrement modifiée . Le système d’exploitation pourrait même ne pas s’appeler « Windows 12 » et s’appeler autrement — après tout, nous attendions Windows 9 après Windows 8, mais Microsoft a fait l’impasse sur Windows 9 et a lancé Windows 10 à la place. De même, le système d’exploitation qui a débuté sous le nom de Windows 10X pour les appareils à double écran a évolué vers Windows 11.