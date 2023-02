Les abonnés à Twitter Blue peuvent désormais rédiger des tweets de 4 000 caractères

Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter en octobre 2022, le site a subi de grands changements. Notamment, de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme en signe de protestation et la structure publicitaire elle-même a été entièrement remaniée. À l’époque de Twitter, les comptes notables étaient vérifiés par une coche bleue. Elon était célèbre pour ne pas être fan de l’ancien système de vérification de Twitter et a lancé (et relancé) Twitter Blue, pour lequel tout le monde peut payer un abonnement mensuel afin d’obtenir une coche bleue.

Selon Twitter, les abonnés à Blue ont le privilège de bénéficier de nombreuses fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ordinaires n’ont pas accès, notamment la possibilité d’annuler et de modifier des tweets. Les abonnés peuvent également télécharger des vidéos plus longues et profiter d’une foule d’autres fonctionnalités. Parmi tous ces changements, une chose est restée constante : la longueur des tweets. Jusqu’à présent, le nombre maximal de caractères que vous pouviez mettre dans un tweet était de 280 caractères, et pas un de plus. Désormais, cette limite de caractères évolue.

En effet, Twitter vient de mettre en œuvre l’une des fonctionnalités les plus demandées : la prise en charge de tweets plus longs. L’entreprise a toutefois décidé d’opter pour une longueur maximale surprenante, puisque les utilisateurs peuvent désormais créer des tweets d’une longueur maximale de 4 000 caractères.

need more than 280 characters to express yourself? we know that lots of you do … and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that. so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉 … https://t.co/lge9udRzLE —Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023

C’est beaucoup plus que la limite standard de 280 caractères, et à un certain niveau, cela devrait empêcher les utilisateurs de créer des fils de discussion qui s’étendent sur plusieurs tweets. Malheureusement pour ceux qui ont beaucoup de choses à dire, les tweets plus longs ne sont pas pris en charge par tous. Twitter rend cette fonctionnalité exclusive aux abonnés de Twitter Blue, et pour l’instant, seuls ceux aux États-Unis peuvent l’essayer.

« La plupart des fonctions standard de Twitter s’appliquent toujours, que vous souhaitiez poster une image, utiliser un hashtag ou créer un sondage. Mais vous pouvez désormais taper jusqu’à 4 000 caractères. pour l’instant, les Tweets plus longs sur le Web ne peuvent pas être enregistrés comme brouillons ou programmés pour être envoyés plus tard », explique Twitter dans un… long tweet. « Bien que seuls les abonnés Blue puissent publier des Tweets plus longs, tout le monde peut les lire. Vous pouvez répondre à un Tweet plus long, le retweeter et le citer, que vous soyez abonné à Twitter Blue ou non. les abonnés pourront répondre et QT avec jusqu’à 4 000 caractères ».

La timeline affichera toujours 280 caractères

Garder les choses organisées dans la timeline est évidemment critique maintenant que les tweets plus longs font leur apparition sur la plateforme.

Et c’est précisément la raison pour laquelle la timeline continuera à afficher les tweets avec une limite de 280 caractères, et pour les messages plus longs, vous devriez voir un bouton « Afficher plus » pour développer le message. Cette approche est parfaitement logique, car autrement, les tweets plus longs impliqueraient beaucoup de défilement, ce qui finirait par transformer la timeline de tout le monde en un énorme désordre.