ChatGPT : comment utiliser gratuitement le chatbot IA ?

Il se peut que vous voyiez bientôt ChatGPT et des IA analogues dans les moteurs de recherche. Microsoft travaille à l’intégration de ChatGPT dans Bing, tandis que Google travaille à l’intégration de son outil de recherche conversationnelle « Bard » , qui utilise sa technologie LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).

C’est à peu près tout ! Vous êtes libre de vous déchaîner et de poser toutes les questions que vous voulez. ChatGPT fera de son mieux pour répondre à la question, mais s’il ne peut pas, il vous expliquera pourquoi. Gardez à l’esprit que le ChatGPT utilise des informations provenant d’Internet, et qu’Internet n’est pas toujours précis . Ne prenez pas tout ce que dit ChatGPT pour des faits. Ce n’est souvent pas le cas.