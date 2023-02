Tout ce qui a été annoncé lors du Nintendo Direct de février 2023

Nintendo est le roi des présentations de jeux vidéo numériques, et la société a démarré son 2023 avec un autre grand spectacle. Ce Nintendo Direct de février 2023 nous a donné notre meilleur aperçu de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, a mis en avant les exclusivités Nintendo Switch à venir comme Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe et Pikmin 4.

En plus de tout cela, nous avons appris que deux nouvelles plateformes arrivent sur le Nintendo Switch Online.

Nous avons maintenant une idée claire de la gamme de jeux de la Nintendo Switch pour l’été, il ne fait donc aucun doute que ce Nintendo Direct comportait de nombreuses annonces notables. Comme il peut être difficile de tout suivre, j’ai récapitulé ici tout ce que Nintendo a annoncé lors du Nintendo Direct de février 2023.

Un nouveau regard sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

L’attente de la suite de Breath of the Wild a été difficile, mais au moins nous avons une nouvelle bande-annonce pour rendre les choses un peu plus faciles. La dernière en date est très spectaculaire.

Remasterisation de Metroid Prime

Le remaster tant attendu de l’original Metroid Prime fait son apparition sur Switch, et c’est très bientôt : la version numérique du jeu arrive sur l’eShop plus tard dans la journée.

Pikmin 4 arrive cet été

L’événement a débuté par un aperçu de Pikmin 4, qui, surtout, présentera une nouvelle créature adorable ressemblant à un chien. Nous avons également appris que le jeu arrivera sur la Switch cet été, avec une date de sortie fixée au 21 juillet.

Splatoon 3 a droit à une extension

Le jeu de tir multijoueur rempli d’encre de Nintendo, Splatoon 3, reçoit un pass d’extension payant, qui sera disponible en deux vagues et introduira des fonctionnalités comme le lieu original Inkopolis du premier jeu, qui fera partie de la vague 1. La deuxième vague comprendra une nouvelle campagne solo appelée « Side Order ».

Advance Wars a une date de sortie

Après avoir été retardé indéfiniment, le remaster d’Advance Wars 1 +2 a enfin une date de sortie. Les jeux de stratégie colorés arriveront sur la Switch le 21 avril.

Samba de Amigo : Party Central

La série musicale classique culte Samba de Amigo arrive sur la Switch avec un nouveau titre contrôlé par le mouvement appelé Party Central. Il n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait être lancé cet été.

Ghost Trick: Phantom Detective

Le jeu de détective paranormal bien-aimé Ghost Trick : Phantom Detective va connaître une nouvelle (post) vie sur la Switch, avec une réédition prévue pour l’été — parfaite pour les fans de Phoenix Wright et des esprits perdus. Et si vous n’avez pas de Switch, Capcom propose le jeu sur PS4, Xbox One et Steam.

Etrian Odyssey arrive sur la Switch

La série classique de dungeon crawling sur DS, Etrian Odyssey, fait son entrée sur la Switch avec une collection qui regroupe les trois premiers jeux de la série. Etrian Odyssey a fait un excellent usage du deuxième écran de la DS — il s’agissait d’un outil de dessin de carte — il sera donc intéressant de voir comment ces classiques se traduisent sur un appareil plus traditionnel.

Un avant-goût de certains RPG

Deux RPG attendus bénéficient d’une démo aujourd’hui sur l’eShop de la Switch : la suite d’Octopath Traveler de Square Enix et le jeu Sea of Stars, de style 16 bits.

Des jeux Game Boy pour Switch Online

Le service d’abonnement de Nintendo, Switch Online, vient d’ajouter une autre plateforme rétro avec des titres de la Game Boy originale et de la Game Boy Advance. Les titres disponibles comprennent Tetris, Metroid II, The Legend of Zelda : The Minish Cap, Fire Emblem, et bien d’autres encore. Les deux jeux seront disponibles pour les abonnés dès aujourd’hui.