Les OnePlus Buds Pro 2 bénéficient d’améliorations majeures, mais conservent le même design

by

by

Il est devenu courant pour chaque fabricant de smartphones de lancer sa propre paire d’écouteurs, et la plupart d’entre eux sont généralement de haute qualité. Les utilisateurs aiment généralement s’en tenir au smartphone et aux écouteurs de la même marque, car ils s’appairent plus rapidement et devraient mieux fonctionner ensemble, en théorie.

Cela fait presque deux ans que OnePlus a lancé ses Buds Pro. Et, j’étais plutôt satisfait de cette première itération. Aujourd’hui, OnePlus lance les nouveaux et meilleurs OnePlus Buds Pro 2.

À première vue, ils semblent avoir la même forme et la même taille. Et, cela pourrait être une bonne chose, car nous avons trouvé que les OnePlus Buds Pro étaient confortables et faciles à porter. Mais, à l’intérieur, les Buds Pro 2 sont différents. Vous pouvez précommander les OnePlus Buds Pro 2 dès aujourd’hui au prix de 179 euros.

Les OnePlus Buds Pro 2 ont été mis à niveau pour avoir deux drivers MelodyBoost à l’intérieur — un de 11 mm et un de 6 mm (par opposition à un driver de 11 mm). Le système a été co-conçu avec l’expert en haut-parleurs Dynaudio et désormais, nous aurons accès à trois profils d’égalisation pour affiner notre expérience d’écoute. Cependant, pas d’égaliseur personnalisable par l’utilisateur — encore une fois.

Un codec Bluetooth LHDC 4.0 Ultra-HD est embarqué et OnePlus affirme qu’il offre un son haute résolution proche de la connexion filaire réelle, pour les audiophiles qui veulent la liberté du sans fil. La suite sonore personnalisée fait également son retour : Audio ID 2.0 analyse la forme unique de votre conduit auditif et peut y adapter les fréquences, ce qui est toujours une fonction intéressante à utiliser.

Spatial Audio et Dolby Atmos

Android 13 a apporté le support du Spatial Audio et les OnePlus Buds Pro 2 sont entièrement équipés pour le gérer. OnePlus a travaillé en tandem avec Google pour assurer un support complet et vous serez en mesure d’entendre le son multicanal de l’application YouTube et Disney+.

Dolby Atmos avec Dolby Head Tracking sont également disponibles, mais uniquement si vous associez les OnePlus Buds Pro 2 à un OnePlus 11 5G. Vous pouvez soit spatialiser des pistes stéréo standard, soit profiter de contenus maîtrisés pour la nouvelle tendance spatiale.

Enfin, les OnePlus Buds Pro 2 sont également dotés d’un système ANC amélioré. Équipés du système Smart Adaptive Noise Cancellation certifié par le TUV, ils peuvent atténuer le bruit extérieur jusqu’à -48 dB. Et pour couronner le tout, il ne se contente pas de traiter les ronflements à basse fréquence : l’ANC fonctionne dans une large bande allant jusqu’à 4 kHz, ce qui signifie qu’il étouffe la parole humaine et d’autres bruits quotidiens qui sont plus élevés dans le registre qu’un simple ronflement du secteur. Bien entendu, les Buds Pro 2 disposent également d’un mode transparence.

Batterie et connectivité

Les OnePlus Buds Pro 2 promettent jusqu’à 39 heures de lecture de musique (avec ANC désactivé) sur une seule charge de leur étui de transport. En outre, ils peuvent obtenir 10 heures de lecture sur une charge de 10 minutes. L’étui est également compatible avec la recharge sans fil.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de plusieurs appareils : les OnePlus Buds Pro 2 prennent en charge le Bluetooth multipoint et peuvent rester appairés à deux appareils à la fois. Ainsi, vous n’aurez plus à alterner entre votre smartphone et votre ordinateur portable.