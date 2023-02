OnePlus se lance officiellement dans le marché des tablettes avec la OnePlus Pad

Depuis un an ou deux, nous entendons parler d’une tablette OnePlus en cours de développement. Et maintenant, les rumeurs se sont concrétisées, car la société a lancé aujourd’hui en Inde la très attendue OnePlus Pad. Contrairement à la plupart des tablettes de milieu de gamme, la OnePlus vise à offrir une expérience phare premium avec sa première tablette. La OnePlus Pad est dotée d’un processeur MediaTek phare, d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement, d’une batterie longue durée, et plus encore.

Bien que beaucoup aient initialement spéculé que la OnePlus Pad serait une tablette OPPO rebrandée, ce n’est pas le cas ici. La société chinoise a dévoilé un tout nouveau produit, distinct de sa société mère, OPPO.

En ce qui concerne les spécifications, la OnePlus Pad présente une construction unibody entièrement métallique avec une bosse circulaire pour la caméra positionnée au centre de l’orientation paysage. Elle est également dotée d’un motif radial émanant de la découpe de la caméra 8 mégapixels. La société affirme néanmoins qu’elle est plutôt confortable à utiliser, grâce à son épaisseur de 6,54 mm et à son poids de 552 grammes. La OnePlus Pad est proposée dans une variante de couleur « Halo Green », analogue à celle du fleuron OnePlus 11.

Elle comprend un écran LCD 2,8 K de 11,6 pouces avec un ratio 7:5 et la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau est livré avec une résolution de 2 800 x 2 000 pixels, une luminosité de 500 nits, un mode HDR10+ et le support Dolby Vision, ce qui en fait l’une des meilleures offres à son niveau de prix. Les bords autour de l’écran sont minces, et le cadre vertical comporte une caméra frontale de 8 mégapixels. Cet emplacement de la caméra est logique, car les tablettes sont surtout utilisées pour les appels vidéo ou pour assister à des réunions, des cours, etc.

OnePlus ne fait pas dans la dentelle en matière de performances. Au lieu d’une puce Snapdragon d’ancienne génération ou d’un processeur de milieu de gamme, la OnePlus Pad est équipée de la puce phare MediaTek Dimensity 9000. Dévoilé il y a plus d’un an, ce chipset est construit sur un nœud de processus de 4 nm.

Disponible en avril

En outre, vous obtenez jusqu’à 12 Go de RAM LPDRR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1 à bord. Il y a également une massive batterie de 9 510 mAh sous le capot, avec un support pour la charge rapide de 67 W. La société affirme que sa tablette offrira une utilisation d’une journée entière avec facilité, ainsi qu’une mise en veille d’un mois. La tablette semble fonctionner sous OxygenOS (non confirmé lors de l’événement) avec des fonctionnalités supplémentaires comme le partage de données cellulaires, la transmission de fichiers à travers l’écran, et plus encore.

Avec la prise en charge de Dolby Atmos, la OnePlus Pad est livrée avec de quadruples haut-parleurs pour offrir une technologie sonore omniprésente afin d’offrir une expérience audio immersive. La OnePlus Pad est également livrée avec un stylet (OnePlus Stylo), un accessoire clavier (OnePlus Magnetic Keyboard) et un étui folio.

Aux États-Unis, en Inde, en Europe et au Moyen-Orient, la OnePlus Pad sera disponible en précommande en avril. La société n’a pas révélé le prix de sa première tablette lors de l’événement.