Google Messages s’inspire d’une fonctionnalité de WhatsApp pour l’accusé de lecture

Google, comme vous le savez peut-être, a demandé à Apple de prendre en charge RCS dans l’espoir que les utilisateurs d’Android et d’iOS puissent vivre en paix et en harmonie. Comme prévu, Apple n’a pas accédé à la demande de Google.

Android Police note que Google a étendu le test bêta à davantage d’appareils Android. Pour savoir si cette fonctionnalité est disponible pour votre smartphone, il suffit d’engager une discussion avec l’un de vos copains utilisateurs d’Android (assurez-vous qu’il utilise l’application Google Messages) et de vérifier comment les reçus de lecture sont traités sur votre appareil. L’utilisation d’un système de coche comme indicateur de lecture peut être observée dans des applications de messagerie tierces telles que WhatsApp, Messenger et Signal.

En octobre dernier, Google a commencé à tester en version bêta une fonctionnalité déjà utilisée par certaines des meilleures applications de messagerie tierces. Pour remplacer les indicateurs d’envoi et de lecture tels que Envoyé, Livré et Lu (qui sont tous explicites), Google s’est tourné vers le système éprouvé des coches .

Cela ressemble beaucoup à l’application Messages d’Apple, non ? Et c’est là que le bât blesse. Lorsque les utilisateurs Android utilisent une discussion RCS Chat pour envoyer des messages à d’autres utilisateurs RCS Chat, devinez de quelle couleur sont les bulles de texte ? Avez-vous dit bleu ? Et que pensez-vous qu’il arrive dans un chat de groupe quand un utilisateur iOS rejoint la conversation ? Toutes ces fonctionnalités disparaissent. Cela vous dit quelque chose ?