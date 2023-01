Samsung va vous offrir le meilleur de l’OLED pour la série Galaxy Book 3

Cette technologie OCTA de grande taille fera ses débuts dans un « modèle Galaxy Book haut de gamme » lors de l’événement Unpacked du 1er février. Samsung Display affirme que l’ordinateur portable offrira un rapport d’aspect 16:10, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 3K (ainsi qu’un écran plus fin que la concurrence). Vraiment, cela ressemble au paradis de l’OLED.

De plus, Samsung Display suggère que la technologie OCTA améliorera la réactivité de l’écran tactile . Mais, pas sûrs qu’il s’agisse d’un avantage réellement perceptible. Un écran plus fin est vraiment l’argument de vente de la technologie OCTA.