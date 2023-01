Les spécifications du Galaxy Book 3 Ultra révélées en détail

Samsung lancera sa gamme d’ordinateurs portables la plus ambitieuse au début du mois prochain, et elle comprendra pas moins de cinq modèles. Le modèle haut de gamme de toute la gamme sera le Galaxy Book 3 Ultra. À l’instar de ses smartphones Ultra, le Galaxy Book 3 Ultra sera doté de spécifications extrêmement haut de gamme, et celles-ci ont fait l’objet d’une fuite complète.

L’informateur SnoopyTech a publié les spécifications des deux versions du Galaxy Book 3 Ultra. La version d’entrée de gamme de l’ordinateur portable sera dotée d’un écran tactile AMOLED de 16 pouces. Il a une résolution WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels), un ratio 16:10, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un revêtement antireflet.

Samsung Galaxy Book 3 Pro

16“/14" AMOLED WQXGA+ Display with 120 Hz

Intel Core i5-1340P

8 GB RAM / 512 GB Storage

Windows 11 Home

30.44 x 19.98 x 1.12 cm

0.87 kg

Beige

Graphite — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 23, 2023

Samsung équipera la version d’entrée de gamme du Galaxy Book 3 Ultra du processeur Intel Core i7-13700H, de 16 Go de RAM, d’un stockage de 512 Go/1 To et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 (version ordinateur portable) avec 6 Go de VRAM. Il mesurera 355,4 x 225,8 x 13,2 mm et pèsera seulement 1,17 kg.

La version haut de gamme du Galaxy Book 3 Ultra sera équipée d’un processeur plus rapide sous la forme d’un Intel Core i9-13900H. Le processeur sera associé à 32 Go de RAM, 1 To de stockage PCIe 4.0 NVMe et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 avec 8 Go de VRAM. Ce GPU est extrêmement puissant, permettant aux utilisateurs de jouer aux derniers titres de jeux AAA à des taux de rafraîchissement élevés à la résolution d’écran native de l’ordinateur portable.

En fait, la RTX 4070 est plus rapide que les performances du GPU M2 Max utilisé dans la dernière version du MacBook Pro de 16 pouces d’Apple. Il est donc possible que le Galaxy Book 3 Ultra soit presque aussi rapide que le dernier ordinateur portable haut de gamme d’Apple. Il sera également plus léger que le MacBook Pro.

Les spécifications précédemment divulguées indiquent que le Galaxy Book 3 Ultra sera doté d’une configuration à quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, de trois ports USB Type-C (Thunderbolt 4), d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD, d’un capteur d’empreintes digitales, d’une batterie de 76 Wh et d’une charge rapide USB PD pouvant atteindre 136 watts.