Les Galaxy Watch et Galaxy Buds 2 Pro sont désormais de meilleurs compagnons pour la caméra de votre smartphone

Eh bien, Samsung a été bavarde cette semaine ! Tout d’abord, nous avons appris que la révélation du Galaxy S23 est imminente, puis nous entendons parler des grandes mises à jour qui seront bientôt disponibles pour les Galaxy Buds 2 Pro et les Galaxy Watch 5 et 4. Très peu de choses peuvent aller dans la catégorie de rendre un produit déjà excellent meilleur. Quelle est la clé de Samsung pour y parvenir ? Les deux mises à jour annoncées vont changer la façon dont vous abordez et utilisez l’application Appareil photo de votre smartphone Galaxy, qui est déjà très puissante.

Samsung publie une nouvelle mise à jour logicielle intéressante qui ajoute des fonctions de caméra utiles à sa gamme Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Watch 4 et 5. Oui, des fonctions de caméra dans vos écouteurs. Les propriétaires d’accessoires Galaxy peuvent utiliser les écouteurs pour enregistrer du son à 360 degrés, et votre montre peut accéder aux commandes de zoom de la caméra.

Lorsque vous utilisez les Galaxy Buds 2 Pro avec un smartphone Samsung compatible, les utilisateurs qui enregistrent des vidéos peuvent essentiellement enregistrer un son surround, ce qui améliore l’expérience de lecture ultérieure. Cela fonctionne en utilisant le microphone de chaque écouteur pour capturer le son à 360 degrés.

Évidemment, il ne s’agit pas d’un son de qualité professionnelle, et je ne suis pas sûr de la qualité du son. Cependant, Samsung affirme que « tout le monde peut filmer comme un pro et capturer un son réaliste de haute qualité pour la vidéo sans avoir besoin d’un équipement professionnel encombrant, à tout moment et en tout lieu ». Cela signifie que vous aurez une toute nouvelle profondeur de paysages sonores réalistes à explorer, pour autant que vous portiez des écouteurs. Lorsque vous portez les Galaxy Buds 2 Pro, le son semble plus vrai que nature, et c’est également ce qui sera capturé et transmis à travers vos enregistrements vidéo.

Grâce à la magie de l’audio LE — une norme Bluetooth de pointe — la qualité sonore des Galaxy Buds 2 Pro est non seulement améliorée, et donc transmise à vos enregistrements vidéo, mais la latence et l’efficacité énergétique sont également améliorées.

Curieusement, la fonctionnalité ne sera disponible que sur les nouveaux appareils One UI 5.0, à commencer par les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, ainsi que le prochain Galaxy S23. Elle pourrait être déployée sur des appareils plus anciens, mais nous devrons attendre et voir.

Que contient la nouvelle mise à jour de la Galaxy Watch ?

Samsung cherche également à donner aux amateurs de trépieds les moyens de tirer le meilleur parti de leurs smartphones Galaxy. Vous avez déjà vécu ce moment où vous avez passé du temps à préparer votre photo, mais où vous vous êtes rendu compte qu’elle nécessitait un peu plus d’ajustements ? Eh bien, la mise à jour de février pour la Galaxy Watch pourra vous aider.

Samsung a également annoncé une nouvelle mise à jour pour l’application Camera Controller sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5. Elle sera disponible en février et permettra de contrôler le zoom par pincement sur la montre. De plus, les modèles dotés de bague tournante pourront la faire tourner pour contrôler la caméra de leur smartphone.

L’application de contrôle de l’appareil photo pourrait certainement utiliser davantage de fonctionnalités, c’est donc une belle mise à niveau. Bien qu’aucune de ces fonctionnalités ne soit énorme, c’est un moyen supplémentaire pour les propriétaires de Samsung d’en faire plus lorsqu’ils associent leurs appareils Galaxy.