Galaxy S25 Ultra : Titane, vert, bleu et noir, les nouveaux coloris se dévoilent !

Nous avons déjà entendu beaucoup de fuites et de rumeurs sur le Galaxy S25 de Samsung jusqu’à présent, et la dernière information non confirmée qui est apparue nous a donné quelques indications sur les couleurs dans lesquelles le modèle Ultra sera disponible. Le célèbre Ice Universe vient de révéler les quatre options de couleurs qui seront disponibles pour le prochain Galaxy S25 Ultra. Parmi elles, une variante titane qui pourrait s’inspirer de l’esthétique des iPhone 15.

Les couleurs exclusives en ligne n’ont pas encore été dévoilées, mais les autres options sont assez classiques : Noir, Vert, Bleu et Titane.

Cette option titane semble remplacer le traditionnel blanc. Avec les bords arrondis que le Galaxy S25 Ultra devrait adopter, la version titane pourrait ressembler à un iPhone.

Mis à part le changement de forme et les nouveaux coloris, ne vous attendez pas à des améliorations révolutionnaires par rapport au modèle précédent. Le principal atout de la série Galaxy S25 est l’abandon des puces Exynos au profit de processeurs Qualcomm, Samsung Foundry étant confronté à des problèmes de rendement.

On dit aussi que Samsung va modifier le design de l’anneau de la caméra sur le Galaxy S25 Ultra l’année prochaine, pour qu’il soit plus proche du Galaxy Z Fold 6. Parallèlement, la taille de l’écran pourrait être légèrement augmentée.

L’innovation attendue en 2027

Il est peu probable que Samsung propose des innovations majeures avant d’avoir réussi à développer des puces gravées en 1,4 nm d’ici 2027. Cependant, les problèmes de rendement rencontrés par l’entreprise pourraient compromettre ce projet.

Samsung et Apple cherchent à se diversifier en explorant de nouveaux marchés. Samsung développe un appareil de réalité étendue (XR) en collaboration avec Google et Qualcomm, tandis qu’Apple se lance dans la robotique après avoir abandonné son projet de voiture.

Le Galaxy S25 Ultra, avec son design arrondi et ses nouveaux coloris, s’annonce comme un smartphone élégant et performant. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour découvrir toutes ses caractéristiques et évaluer son potentiel d’innovation.