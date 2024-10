Vision Pro : Apple réduit la production face à une demande faible

Un nouveau rapport de The Information révèle que Apple a revu à la baisse ses plans de production pour son casque Vision Pro, et la fabrication du modèle actuel cessera d’ici à la fin de 2024. Cependant, l’entreprise n’exclut pas une reprise de la production en 2025 si la demande augmente. Cette décision semble être un signe des difficultés rencontrées par Apple pour générer une demande suffisante pour ce produit haut de gamme.

Selon le média, des sources proches du processus de fabrication des pièces du Vision Pro ont révélé que Apple avait commencé à réduire la production dès l’été 2023. En conséquence, l’entreprise dispose désormais d’un stock suffisant pour répondre à la demande pour l’année à venir. Deux problèmes majeurs semblent freiner les ventes du Vision Pro : un contenu limité et un prix élevé de 4 000 euros.

Avec seulement 500 000 à 600 000 unités produites pour le Vision Pro, plusieurs usines ont arrêté la production de composants dès mai 2023, entraînant un surplus de pièces stockées dans les entrepôts, ce qui souligne le déséquilibre entre la production et la demande réelle.

Luxshare et la réduction de la production

Le principal assembleur chinois du Vision Pro, Luxshare, a été informé par Apple que la production devrait ralentir à partir de novembre. Actuellement, Luxshare assemble environ 1 000 unités par jour, bien que sa capacité maximale soit de 2 000 unités par jour. Malgré cela, Apple n’a pas exclu de relancer la production si les ventes augmentent, et les lignes de production ne seront pas démantelées à court terme.

Face à l’échec commercial du Vision Pro, Apple a mis en pause la production massive de la prochaine génération de ce casque, au moins jusqu’à l’année prochaine. MacRumors a révélé que Apple concentre désormais ses efforts sur la production d’un casque à moindre coût, avec des fournisseurs informés qu’ils devront produire quatre millions d’unités de ce modèle plus accessible.

Cela représente un tournant significatif pour Apple, qui semble avoir ajusté ses attentes, tablant sur des ventes plus modestes pour ce modèle à bas prix. Bien que la version suivante du Vision Pro soit en attente, Apple pourrait lancer une mise à jour évolutive du modèle actuel, notamment avec un rafraîchissement du processeur, pour utiliser les composants déjà disponibles.

Répercussions de la réduction de la production du Vision Pro

Apple a réduit de manière drastique la production du Vision Pro, et son attention se tourne désormais vers un modèle moins coûteux. Cette nouvelle orientation, combinée à une production réduite, compromet le potentiel initial du Vision Pro. Pour regagner l’intérêt des consommateurs, Apple devra probablement réévaluer l’expérience utilisateur et améliorer le contenu afin de justifier l’achat de ce casque onéreux et de ses futures versions.

Bien que le Vision Pro ait été salué lors de son lancement comme un produit révolutionnaire, la situation actuelle pourrait marquer un tournant décisif pour Apple, qui doit maintenant reconsidérer sa stratégie face aux défis d’un marché technologique en constante évolution.

Les prochains mois seront déterminants pour le futur du Vision Pro. Si Apple parvient à ajuster sa stratégie, en particulier avec un modèle plus abordable et une meilleure intégration des contenus, le Vision Pro pourrait retrouver une certaine dynamique. Sinon, il risque de devenir un exemple de produit technologique de pointe qui n’a pas su capter l’attention du grand public.